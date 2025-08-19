L'UFC-Que Choisir estime que l'allocation scolaire augmente moins vite que le prix des fournitures

Le
19 Aoû. 2025 à 09h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'UFC-Que Choisir estime que l'allocation scolaire augmente moins vite que le prix des fournitures

L'UFC-Que Choisir estime que l'allocation scolaire augmente moins vite que le prix des fournitures

AFP/Archives
DENIS CHARLET
Partager 2 minutes de lecture

La présidente de l'UFC-Que Choisir a regretté mardi que la hausse de l'allocation de rentrée scolaire cette année ne compense pas l'augmentation des prix des fournitures, accusant la grande distribution d'avoir relevé ses tarifs.

L'allocation distribuée à partir de mardi, comprise entre 423 et 462 euros selon l'âge de l'enfant et versée automatiquement en fonction des revenus des parents, a été revalorisée de 1,7% cette année, une hausse "en dessous du relevé de prix" sur les fournitures, qui "ont pris 2% entre 2024 et 2025", a déclaré Marie-Amandine Stévenin sur RMC.

"Cela fait perdre du pouvoir d'achat aux familles qui perçoivent cette aide", a t-elle déploré.

Elle a également pointé la date trop tardive, selon elle, de versement de l'allocation, qui intervient une dizaine de jours avant la rentrée, alors que "dans les rayons, le prix des fournitures scolaires a tendance à augmenter fin août et début septembre", d'environ 10%.

L'allocation de rentrée scolaire, qui concerne quelque trois millions de foyers modestes, profite à cinq millions d'enfants de 6 à 18 ans. Cette "aide indispensable" selon l'association Familles de France, vise à couvrir une partie des dépenses liées à la rentrée.

La critique de l'UFC-Que Choisir intervient alors que Familles de France constatait plutôt lundi, dans son baromètre annuel, une baisse du coût moyen du panier de fournitures pour un élève entrant en sixième.

Celui-ci s'élève à 211,10 euros en 2025, contre 223,46 euros en 2024, soit une baisse de 5,53%, selon l'association.

Elle expliquait cette tendance par "un contexte économique plus stable : inflation contenue autour de 1%, baisse des coûts de l'énergie et du transport, détente sur les matières premières". Elle y voyait "aussi une évolution des comportements d'achat : anticipation, comparaison, recherche de promotions et réduction du gaspillage".

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Le Royaume-Uni renonce à sa demande très contestée d'accéder pour des raisons de sécurité aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple
Économie

Londres renonce à obtenir l'accès aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple

Google a accepté de payer une pénalité de 30 millions d'euros pour des contrats &quot;anti-concurrentiels&quot; qui visaient à pré-installer uniquement son moteur de recherche sur des téléphones portables commercialisés par deux entreprises australiennes
Économie

Australie: Google prêt à payer une pénalité de 30 millions d'euros pour pratiques anti-concurrentielles

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris en petite hausse après la rencontre Trump-Zelensky

48.85341, 2.34121

À la une

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

Afrique

Mali : cinq ans après le coup d'État, quel bilan ?

Afrique

Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

International

Bolivie : la gauche éliminée de la présidentielle

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire