Lufthansa et Air France: prolongation des suspensions de vols vers Beyrouth et Tel-Aviv

Les compagnies aériennes Lufthansa et Air France ont annoncé jeudi prolonger la suspension de leurs vols pour Tel-Aviv et Beyrouth, en raison des tensions dans la région.

"En raison de la situation sécuritaire à destination, Air France suspend ses liaisons" entre Paris "et Beyrouth (Liban)" et entre Paris "et Tel-Aviv (Israël) jusqu'au 20 septembre", a fait savoir la compagnie à l'AFP.

Dans le même temps, Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols pour Tel-Aviv jusqu'au 24 septembre inclus, et jusqu'au 26 octobre pour Beyrouth.

La compagnie allemande a également suspendu ses vols pour Téhéran en Iran, jusqu'au 24 septembre inclus.

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir bombardé sept sites du Hezbollah dans le sud du Liban, accentuant ainsi la pression sur le mouvement libanais au lendemain de séries d'explosions meurtrières attribuées à Israël ayant visé des systèmes de transmission du Hezbollah.

Ces explosions ont fait mardi et mercredi 37 morts et près de 3.000 blessés, exacerbant les craintes d'une guerre à grande échelle dans la région Moyen-Orient.

Israël n'a pas commenté ces attaques, survenues juste après qu'il a annoncé étendre ses objectifs de guerre contre le Hamas palestinien jusqu'à la frontière nord avec le Liban, pour permettre le retour des déplacés dans le nord du pays.

Après avoir repris début septembre ses liaisons avec Téhéran et Tev-Aviv, Lufthansa les avait à nouveau suspendues mardi soir après la première série d'explosions de bipeurs au Liban.

De nombreuses compagnies ont plusieurs fois modifié leur programme de vols au cours des derniers mois en raison des tensions accrues au Moyen-Orient.

Air France a précisé que "la reprise des opérations restera(it) soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place".

Elle a indiqué suivre "en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d'assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des vols".