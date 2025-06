M6 lève le voile sur son premier feuilleton quotidien, "Nouveau jour"

Après France Télévisions et TF1, M6 se lance dans l'arène encombrée des feuilletons quotidiens avec "Nouveau jour", dont l'efficace premier épisode de 25 minutes, attendu cet été, a été dévoilé lundi à la presse.

Tourné depuis mi-avril dans la région de Montpellier, ce mélange haletant de soap-opera, thriller et comédie plonge dans les coulisses d'un hôtel familial 4 étoiles.

Depuis la disparition en mer de son propriétaire, le domaine Bartoli est dirigé par sa fille Louise (Helena Noguerra), aînée d'une fratrie déchirée par un lourd secret. Alors que Théa (Marion Aymé), la nièce de Louise, revient en ville, décidée à se faire embaucher par sa tante, l'hôtel devient la cible d'un étrange corbeau...

Bruno Solo figure également au casting, aux côtés entre autres de Laëtitia Milot et Jean-Baptiste Maunier.

La chanteuse Hoshi signe par ailleurs le générique de cette quotidienne, la première hors formats courts (comme "Caméra Café", co-créé par Bruno Solo) pour la chaîne privée.

"Cela fait plusieurs années qu'on en caresse l'idée", a rappelé Quentin de Revel, directeur de la fiction du groupe M6, lundi devant la presse. "Le point de bascule a eu lieu il y a à peu près deux ans", en prévision du lancement l'année dernière de M6+, "plateforme de streaming beaucoup plus ambitieuse" que sa prédécesseure 6play.

Il s'agira du sixième feuilleton quotidien made in France : TF1 lancera mi-juin "Tout pour la lumière" - son quatrième du genre après "Demain nous appartient" (DNA), "Ici tout commence" (ITC) et "Plus belle la vie, encore plus belle" -, tandis que France Télé propose "Un si grand soleil" depuis 2018.

Tournée dans le sud comme ses concurrentes, "Nouveau jour", dont l'horaire de diffusion reste à déterminer, a été créée par d'anciens scénaristes de DNA et ITC, Mohamed Benyekhlef et Mari Mouazan.

Pour se différencier, la série mise notamment sur son hôtel, un décor "jamais traité" dans ce format, et des "sous-intrigues beaucoup plus comédies (...) qui nous ressemblent un peu", selon M. de Revel.

"On a mis énormément de moyens", a-t-il insisté, sans chiffrer l'investissement du groupe.

Au total, la série emploie "une trentaine d'auteurs, une quarantaine de comédiens récurrents et au quotidien, 200 personnes entre les équipes de mise en scène, les équipes techniques, la post-production, les équipes logistiques, etc.", selon le producteur François Daniel-Lamazière.