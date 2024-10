Macron et Lam veulent renforcer la relation franco-vietnamienne

Le président français Emmanuel Macron, à gauche, et le président vietnamien To Lam, à droite, le 7 octobre 2024, à Paris

Les présidents français Emmanuel Macron et vietnamien To Lam ont affirmé lundi leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays, de la défense à l'énergie, et de poursuivre la réconciliation des "mémoires" post-coloniale.

"Il est plus que jamais nécessaire et indispensable d'approfondir et d’élever ces relations", a insisté To Lam, également chef du Parti communiste du Vietnam.

En fonctions depuis mai, il effectuait la première visite depuis 22 ans d'un dirigeant vietnamien en France, où il a aussi participé au sommet de la Francophonie vendredi et samedi.

"Nos deux pays suivent la même boussole, le droit international", a renchéri Emmanuel Macron en évoquant une convergence de vues sur les crises au Moyen-Orient, en Ukraine et les tensions en mer de Chine méridionale.

"Nous sommes prêts à travailler avec vous, avec la France, à porter nos efforts afin de rechercher des solutions de paix", a ajouté le président vietnamien.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Les îles Paracels, un archipel situé à équidistance des côtes chinoises et vietnamiennes, sont notamment disputées entre Pékin et Hanoï.

Le président français Emmanuel Macron, à droite, et le président vietnamien To Lam, à gauche, le 7 octobre 2024 à l'Elysée, à Paris POOL/AFP

La France et le Vietnam ont réaffirmé, dans une déclaration commune, "l’importance du maintien de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol sans entrave, ainsi que du droit de passage inoffensif, en mer de Chine méridionale".

Dans ce contexte, les deux pays se sont engagés à "développer leurs relations dans le domaine de la défense", et à donner une "nouvelle impulsion" à leur coopération en matière militaro-industrielle.

Le Vietnam va notamment "faciliter" les escales de bâtiments français dans les ports vietnamiens afin de "développer la coopération mutuelle et l’échange d’expertise entre les marines et les garde-côtes".

En matière économique, "l'exceptionnelle réussite du Vietnam (qui compte 100 millions d'habitants, NDLR) offre de nouvelles opportunités pour des projets communs dans les secteurs de l’aéronautique, des infrastructures, de la santé, de la défense, de l’agriculture et de l’énergie", a relevé le président français.

Le président français Emmanuel Macron, à droite, et le président vietnamien To Lam, à gauche, le 7 octobre 2024 à l'Elysée, à Paris POOL/AFP

L'Agence française de développement (AFD) va lancer "d'ici la fin de l'année le premier projet" avec Electricité du Vietnam pour moderniser le réseau électrique de ce pays, a-t-il indiqué.

Evoquant le conflit de décolonisation sanglant entre la France et le Vietnam, Emmanuel Macron a remercié son interlocuteur pour "ce courage de réconcilier ces mémoires et cette détermination à se tourner vers l’avenir".

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et d'anciens combattants ont assisté en mai au 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu.

Les deux pays entendent aussi renforcer leurs échanges humains, notamment universitaires. La France compte 300.000 citoyens d'origine vietnamienne, a rappelé To Lam.