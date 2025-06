Macron à VivaTech mercredi pour vanter "la souveraineté numérique européenne"

Emmanuel Macron se rendra mercredi à VivaTech, plus grand événement européen de la "tech", pour vanter "la souveraineté technologique européenne" face aux Etats-Unis et à la Chine, et maintenir "la dynamique autour de l'intelligence artificielle", a indiqué mardi l'Elysée.

Le président français déambulera l'après-midi dans les allées de cet événement, où sont attendus de mercredi à samedi près de 165.000 visiteurs, 14.000 start-up et plus de 3.000 investisseurs venus du monde entier.

Il rejoindra sur scène la tête d'affiche du salon, Jensen Huang, fondateur du leader américain des puces électroniques pour l'intelligence artificielle (IA) Nvidia, et Arthur Mensch, patron de la pépite française Mistral AI, qui devraient faire des annonces de partenariat, notamment dans le domaine du cloud (informatique à distance).

Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, il s'agit pour l'exécutif français de "bâtir une capacité de puissance de calcul installée en Europe avec des solutions européennes".

Le partenariat Mistral-Nvidia est ainsi "emblématique de ce que nous voulons porter: une +tech+ européenne qui est chez nous, qui est opérée chez nous avec nos talents, et qui vend à l'international ses services", a ajouté l'Elysée.

Nvidia est de très loin le plus gros producteur de puces dites GPU (Graphics Processing Unit), considérées comme indispensables au développement de l'IA générative.

M. Macron rencontrera aussi des entreprises de la French Tech comme XXII, éditeur français de logiciels de vidéosurveillance algorithmique, ou encore Aqualone, start-up de Nouvelle-Calédonie qui développe des solutions d'irrigation autonomes et économes en eau.

Fichier vidéo

Parmi les autres têtes d'affiche de cette 9e édition de VivaTech figurent la Française Fidji Simo, nouvelle numéro 2 d'OpenAI, l'entreprise américaine à l'origine de ChatGPT, qui s'exprimera sur le futur de l'intelligence artificielle, et Joe Tsai (Alibaba), qui viendra parler des dernières innovations en termes d'IA du géant chinois du e-commerce.