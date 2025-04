Marchés mondiaux: les inquiétudes commerciales subsistent, Wall Street termine en berne

Les Bourses mondiales ont évolué mercredi au gré des tensions commerciales entre Pékin et Washington, qui ont particulièrement plombé le secteur des semiconducteurs, Wall Street et le dollar ayant pour leur part glissé de plus belle après des perspectives moroses de la banque centrale américaine (Fed).

En Europe, après une séance dans le rouge, les marchés ont finalement fait le pari d'avancer en fin de journée. Francfort a fini en hausse de 0,27%, Londres de 0,32% et Milan de 0,62%. Paris est restée à l'équilibre (-0,07%).

A Wall Street, l'indice Nasdaq, où se concentre le secteur technologique, a plongé de 3,07%, l'indice élargi S&P 500 a perdu 2,24% et le Dow Jones a reculé de 1,73%.

Déjà dans le rouge à l'ouverture, la place américaine a été plombée de plus belle par les propos du patron de la Fed, Jerome Powell, qui a estimé que les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump placent la banque centrale face à une situation "compliquée dans laquelle nos deux objectifs sont en tension".

La Fed est chargée d'un double mandat, sans priorité, entre le maintien de l'inflation proche de sa cible de long terme de 2% de hausse en rythme annuel, tout en assurant les conditions économiques propices au plein emploi.

Jerome Powell "a transformé ce qui était une journée de baisse modérée en une glissade assez spectaculaire", a résumé auprès de l'AFP Jack Albin de Cresset Capital.

Lors d'un événement du club de l'économie de Chicago, M. Powell a jugé que "les droits de douane vont très certainement entraîner au moins une hausse temporaire de l'inflation" avec la possibilité que "les effets inflationnistes soient également persistants".

En outre, les investisseurs s'inquiètent "d'un durcissement de la guerre commerciale", relève Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

Pékin et Washington continuent de se renvoyer la balle sur les droits de douane, alimentant l'incertitude quant à l'issue du conflit commercial engagé par le président américain depuis le début de son mandat.

Imposée à 145% sur ses exportations, la Chine a suspendu toute réception d'avions fabriqués par le constructeur américain Boeing. La Poste de Hong Kong a de son côté arrêté les envois de colis vers les Etats-Unis.

Nvidia glisse

Le titre du numéro un mondial des puces électroniques Nvidia a plongé jusqu'à -10% à Wall Street avant de clôturé à -6,87%, après avoir annoncé mardi soir que ses résultats du premier trimestre décalé devraient inclure jusqu'à environ 5,5 milliards de dollars de charges exceptionnelles.

En cause, une décision du gouvernement américain l'ayant informé qu'il devrait désormais obtenir une licence pour exporter certaines puces d'intelligence artificielle (IA) vers la Chine et d'autres pays, selon un document envoyé à la SEC.

Nvidia a perdu près d'un quart de sa valorisation depuis l'investiture de Donald Trump, fin janvier.

AMD a terminé à -7,35%, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a perdu 3,60% et Broadcom 2,43%.

Les valeurs européennes de la branche ont suivi le mouvement: Soitec a perdu 1,85% et STMicroelectronics 1,35% à Paris. Infineon a cédé 1,27% à Francfort.

Le dollar à la peine

Le dollar a reflué mercredi, lesté par les récents développements dans l'offensive commerciale lancée par la Maison Blanche et par les perspectives moroses de la banque centrale américaine (Fed) quant à l'état de santé de l'économie des Etats-Unis.

Vers 19H30 GMT, le billet vert a chuté de 1,14% face à l'euro, à 1,1413 dollar, avant de remonter légèrement.

"Le dollar est à nouveau sous pression", résument dans une note les analystes de Brown Brothers Harriman, plombé par l'escalade dans l'offensive commerciale lancée par Trump.

Nouveau record de l'or, le pétrole avance

Valeur refuge par excellence, l'or a grimpé à un nouveau pic historique mercredi, à 3.342,54 dollars l'once, poussé par les incertitudes commerciales.

Vers 20H45 GMT, l'once du métal jaune s'établissait à 3.339,25 dollars.

Le pétrole a pour sa part avancé, voulant croire à des négociations commerciales entre Washington et Pékin, marquant toutefois le pas en fin de séance face aux commentaires du patron de la banque centrale américaine (Fed).

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, a pris 1,82% à 65,85 dollars et le baril de West Texas Intermediate a gagné 1,86% à 62,47 dollars.

