Martin Ajdari, haut fonctionnaire spécialiste des médias, en piste pour présider l'Arcom

À trois mois d'un grand chambardement de la TNT, l’Élysée a proposé jeudi le haut-fonctionnaire Martin Ajdari, actuel directeur général adjoint de l'Opéra de Paris, pour présider à partir de février l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique dont le poids ne cesse de grossir.

Si son nom est validé par l'Assemblée nationale et le Sénat, Martin Ajdari, qui à 55 ans a occupé des fonctions dirigeantes dans plusieurs institutions culturelles et dans des médias audiovisuels, remplacera Roch-Olivier Maistre, qui doit quitter ses fonctions le 2 février 2025.

L'Arcom (ex-CSA) a notamment pour mission d'attribuer les fréquences assignées à l'audiovisuel, de garantir le pluralisme à l'antenne ou encore de superviser le respect des obligations des plateformes en ligne établies en France.

Directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris depuis janvier 2020, M. Ajdari animait l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'établissement (administratives et financières, commerciales…), et il était chargé de la mise en œuvre de son plan stratégique.

Diplômé de l'ESCP et de Sciences Po Paris, cet énarque (promotion 1995) a auparavant occupé diverses fonctions au sein du ministère de l’Économie et des Finances, avant d'être nommé directeur général délégué de Radio France en 2004.

Il a ensuite été directeur général délégué aux ressources et secrétaire général de France Télévisions (2010 à 2014), avant d'être nommé directeur du cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication (Aurélie Filippetti puis Fleur Pellerin), puis directeur général des médias et des industries culturelles au sein de ce ministère (2015).

Le cas C8

Candidat à la présidence de Radio France en 2014, Martin Ajdari avait déjà été pressenti, selon la presse, à la tête du CSA, l'ancêtre de l'Arcom, en 2019.

C'est finalement Roch-Olivier Maistre qui avait accédé à cette fonction, qu'il quittera après six ans de mandat mouvementés. Et juste avant la disparition annoncée des chaînes C8 et NRJ12 de la TNT (télévision numérique terrestre), le 28 février.

Dans le cadre de la réattribution de 15 fréquences en 2025, le régulateur a en effet dévoilé une présélection fin juillet, écartant ces deux titulaires actuels au profit de deux nouveaux entrants, OFTV (groupe Ouest-France) et RéelsTV (nom temporaire du projet porté CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky).

Le cas de C8, qui conteste la décision de l'Arcom, focalise particulièrement l'attention.

Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, la chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna.

Ses premiers recours devant le Conseil d’État ont été rejetés, car déposés avant la finalisation de la procédure d'attribution des fréquences par l'Arcom, qui passera par la signature de conventions avec les chaînes retenues, prévue début décembre.

La chaîne, qui a lancé une pétition recueillant plus de 900.000 signatures, pourra alors attaquer à nouveau cette décision.

Périmètre élargi

Autre sujet encore sur la table de Roch-Olivier Maistre: les numéros de fréquences qui seront associés aux chaînes, sujet déterminant dans la course aux audiences et sur lequel l'Arcom doit également se prononcer.

Plus généralement, Martin Ajdari héritera d'un périmètre fortement élargi, notamment depuis la fusion en 2022 du CSA et de l'Hadopi (agence de lutte contre le piratage), comprenant les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Adoptée en mai, la loi visant à sécuriser internet (Sren) a aussi étendu ses pouvoirs pour le blocage de sites pornographiques.

Autre sujet sensible: l'Arcom doit également veiller à l'application du pluralisme à l'antenne, dont les règles ont été rebattues par un coup de semonce en février du Conseil d’État visant CNews.

La chaîne d'information est régulièrement accusée par la gauche de véhiculer des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste.

D'autres chantiers attendent M. Ajdari, comme la bascule progressive de la radio vers le numérique avec le DAB+ ou la participation à des enquêtes européennes concernant les plateformes numériques comme TikTok ou X.

L'Arcom devra également lancer un nouvel appel à candidatures pour les fréquences des chaînes Chérie 25, RMC Découverte, RMC Story, la chaîne L'Équipe, TF1 Séries Films et 6ter, dont l'autorisation d'émettre arrivera à échéance en 2027.