Médias: conforté à la tête de Prisa, Oughourlian veut la fin des "guerres intestines"

L'homme d'affaires franco-libanais Joseph Oughourlian a appelé mercredi à mettre fin aux "guerres intestines" qui agitent le géant des médias Prisa, après avoir été conforté à une très large majorité à la tête du groupe espagnol, dont il est le principal actionnaire.

Ces derniers mois, "nous avons subi des attaques médiatiques, financières et même personnelles", a assuré M. Oughourlian à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du groupe de médias, propriétaire du quotidien El Pais, du journal sportif AS et de la radio Cadena Ser.

Disant s'adresser au "groupe d'actionnaires qui remet en question l'intégrité de l'entreprise", l'homme d'affaires d'origine arménienne, qui possède 29,57% de Prisa via son fonds d'investissement Amber Capital, a assuré vouloir "tendre la main" à ses adversaires.

"Nous sommes cotés en bourse, nous opérons dans 22 pays et nous employons plus de 7.000 personnes... Ce groupe n'est pas un jouet et nous ne pouvons pas nous laisser distraire par des batailles internes", ni "tolérer que des intérêts particuliers cherchent à s'imposer à l'intérêt commun", a-t-il insisté.

Lors de cette assemblée générale, 99,5% des actionnaires ont apporté leur soutien à la gestion de l'homme d'affaires, président depuis 2021 de Prisa, également propriétaire de l'éditeur de livres scolaires Santillana.

Le groupe de médias espagnol traverse une période agitée depuis la démission de son directeur général Carlos Núñez fin février après le rejet par son conseil d'administration d'un projet de chaîne de télévision source de divisions en interne.

Il s'agissait d'"un projet impossible à défendre d'un point de vue financier et très douteux du point de vue du marché", a insisté Joseph Oughourlian, qui s'était déjà opposé frontalement fin février à ce projet, soutenu selon des médias espagnols par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

La démission de Carlos Núñez a mis en lumière la rivalité existant entre les actionnaires fidèles à l'homme d'affaires d'origine arménienne, également président du RC Lens, et ceux qui lui sont hostiles.

Selon l'hebdomadaire Le Point, le ministre espagnol de la Transformation numérique Oscar Lopez et le patron du groupe Telefonica, tous deux proches de M. Sánchez, auraient ainsi tenté de faire pression sur Arnaud de Puyfontaine, le patron du groupe Vivendi, qui possède 11% de Prisa.

L'objectif aurait été de pousser Vivendi à vendre ses parts, en le menaçant d'une suspension du budget publicitaire confié par Telefonica à Havas, filiale du groupe français, pour provoquer un changement à la tête de Prisa et s'assurer du maintien d'El Pais sur une ligne proche du Parti socialiste.

Disant être "las des guerres intestines", Joseph Oughourlian a assuré mercredi travailler "au bénéfice de tous les actionnaires", et insisté sur les efforts du groupe pour réduire sa dette, qui a atteint 664 millions d'euros fin mars contre 781 millions deux ans plus tôt.

L'homme d'affaires a toutefois démenti des rumeurs lui prêtant la volonté de vendre le groupe d'édition Santillana pour accélérer ce désendettement. "Santillana est une branche essentielle de Prisa, une branche à laquelle on ne peut pas renoncer", a-t-il assuré.