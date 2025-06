Médias: Sophie Gourmelen prend la tête du groupe Ebra

Jusqu'ici directrice générale du Parisien – Aujourd'hui en France, Sophie Gourmelen a été nommée présidente du groupe de presse régionale Ebra à partir de septembre 2025, a annoncé vendredi Crédit Mutuel Alliance Fédérale, son actionnaire unique, six mois après la démission de Philippe Carli.

L'ancien président du groupe de presse Est-Bourgogne-Rhône-Alpes (Ebra), Philippe Carli, mis en cause pour avoir "aimé" sur le réseau social LinkedIn des publications de personnalités d'extrême droite, avait annoncé quitter ses fonctions en janvier.

Sophie Gourmelen, décrite dans le communiqué comme "professionnelle reconnue des médias" et du numérique, aura pour "mission principale de poursuivre les travaux déjà engagés pour un retour à la rentabilité" du groupe qui compte neuf quotidiens régionaux où travaillent plus de 1.400 journalistes.

Elle devra "notamment renforcer la stratégie de transformation numérique en cours, tant sur le plan éditorial que marketing, ainsi que poursuivre la diversification des activités du groupe", est-il encore indiqué.

Sophie Gourmelen sera aussi chargée de "poursuivre les efforts entrepris ces dernières années pour rétablir l'équilibre financier" du groupe, tout en travaillant à "répondre aux nouvelles attentes du public et à rajeunir le lectorat" et à "diversifier son modèle économique".

Ebra édite Le Dauphiné libéré, Le Bien public, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, L'Est républicain, Le Républicain lorrain, Vosges Matin, L'Alsace et Les Dernières nouvelles d'Alsace, des titres qui couvrent au total 23 départements dans l'est de la France.

"C'est avec une grande fierté que je rejoins la présidence du Groupe Ebra", a commenté la nouvelle dirigeante, citée dans le communiqué et disant mesurer "pleinement l'importance de notre mission: garantir une information fiable et ancrée dans la vie des territoires".

Diplômée de l'école de commerce Excelia, Mme Gourmelen a entamé sa carrière chez International Master Publishers en 1990, avant de rejoindre en 2006 Prisma Presse. Elle rejoint en 2008 le Groupe Les Echos où elle devient directrice déléguée marketing digitale et intègre le comité exécutif. Elle était directrice générale et directrice de publication du Parisien - Aujourd'hui en France depuis 2016.

Jusqu'à sa démission, Philippe Carli dirigeait le groupe depuis 2017. Il avait été épinglé, mi-janvier, par Mediapart pour avoir "aimé" des messages émanant de personnalités d'extrême droite comme la députée européenne (Reconquête!) Sarah Knafo.

L'intérim à la présidence avait été confié à Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.