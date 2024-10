Médicaments: l'UE inflige une amende de 460 millions d'euros à Teva pour abus de position dominante

La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 462,6 millions d'euros au groupe pharmaceutique israélien Teva, lui reprochant un "abus de position dominante" pour son médicament contre le traitement de la sclérose en plaques, le Copaxone.

Teva a immédiatement dénoncé une décision "sans fondement" et a fait part de son intention de faire appel.

Dans un communiqué, Bruxelles accuse notamment Teva de "diffuser systématiquement des informations trompeuses sur un produit concurrent pour entraver son entrée sur le marché".

La Commission européenne reproche aussi à l'entreprise d'avoir "artificiellement" étendu le brevet du Copaxone, pour mettre des bâtons dans les roues de ses rivaux.

Teva a rejeté en bloc ces accusations et se dit "bien préparé financièrement" pour se défendre. L'entreprise pharmaceutique assure mener "ses activités de manière légale et éthique" et être "un partenaire solide de l'Europe" et de ses patients.

Teva est avant tout un géant des médicaments génériques, mais il vend aussi ses propres traitements tels que le Copaxone.

Il y a une quinzaine de jours, le ministère américain de la Justice (DOJ) avait annoncé que le laboratoire allait payer 450 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites civiles aux Etats-Unis, liées au versement de pots-de-vin pour augmenter les ventes du Copaxone et à une entente sur le prix d'un médicament contre le cholestérol, le Pravastatine.