Méduses à la centrale nucléaire de Gravelines: tous les réacteurs affectés ont redémarré

Le
25 Aoû. 2025 à 08h09 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Les méduses sur une plage près de la centrale nucléaire de Gravelines, le 12 août 2025 dans le Nord

Les méduses sur une plage près de la centrale nucléaire de Gravelines, le 12 août 2025 dans le Nord

AFP/Archives
Sameer AL-DOUMY
Partager 2 minutes de lecture

Tous les quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) arrêtés entre le 10 et le 11 août à cause d'un échouage massif de méduses dans leurs systèmes de filtration ont désormais redémarré, annonce lundi EDF.

L'unité de production n°3, la dernière qui était encore à l'arrêt depuis cet incident exceptionnel, a été reconnectée samedi au réseau électrique national, et "les unités 2,4 et 6 sont en fonctionnement", écrit EDF sur son site.

L'unité n°6 avait été la première à redémarrer après l'incident, dès le 13 août, suivie de l'unité n°2 le même jour.

Puis le réacteur n°4 a été remis en service le 20 août. Il a cependant été brièvement déconnecté "de manière préventive" samedi pendant une dizaine d'heures en raison d'une "recrudescence de méduses", explique EDF.

Ces quatre unités de production s'étaient automatiquement arrêtées entre le 10 et 11 août après une arrivée "soudaine et massive" de méduses dans les tambours filtrants des stations de pompage d'eau de mer du site, situé au bord de la mer du Nord.

Cet incident n'avait pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement, selon EDF.

Cela "n'a pas affecté le refroidissement des équipements assurant la sûreté des réacteurs", avait confirmé à l'AFP l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ANSR).

Gravelines, la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, s'était néanmoins retrouvée totalement à l'arrêt pendant près de 48H, comme ses deux autres unités de production (n°1 et n°5) sont actuellement en période de maintenance programmée.

La centrale avait déjà vu sa production perturbée par une irruption massive de méduses dans les années 1990, selon EDF, et des cas similaires ont aussi été observés ailleurs dans le monde, aux Etats-Unis, en Ecosse, en Suède ou encore au Japon dans les années 2010.

La présence de ces animaux marins gélatineux et urticants sur le littoral du nord de la france est régulière et saisonnière. Mais le signalement de grands bancs dans la zone chaque été devient plus fréquent, selon Dominique Mallevoy, responsable aquariologie au centre national de la mer Nausicaá à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), récemment interrogé par l'AFP.

Différents facteurs expliquent la prolifération des méduses dans le monde. Parmi eux, l'augmentation des températures dans les océans, en lien avec le réchauffement climatique, et la surpêche du poisson, qui fait que les méduses ont moins de prédateurs et davantage de plancton disponible pour leur propre alimentation, selon M. Mallevoy et d'autres experts.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris en repli avant des indicateurs économiques américains

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée
Économie

La rentrée de Radio France perturbée par une grève

50.63297, 3.05858

À la une

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

International

Plusieurs blessés et des morts après des bombardements de l'armée israélienne sur des sites rebelles houthis au Yémen

Sport

AfroBasket 2025: l'Angola sacré champion d'Afrique à domicile pour la 12e fois de son histoire

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

International

Zelensky réclame à nouveau une rencontre avec Poutine, Moscou lui reproche son insistance

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile

International

Le typhon Kajiki s'approche du Vietnam, 30.000 personnes évacuées

International

États-Unis : Kilmar Abrego García, symbole des contradictions politiques

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

La Corée du Nord teste deux nouveaux missiles, sur fond de tensions avec Séoul