Méduses à la centrale nucléaire de Gravelines: un premier réacteur a redémarré (EDF)

Le
13 Aoû. 2025 à 09h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Les méduses sur la plage proche de la centrale nucléaire de Gravelines, le 12 août 2025

Les méduses sur la plage proche de la centrale nucléaire de Gravelines, le 12 août 2025

AFP/Archives
Sameer AL-DOUMY
Partager 2 minutes de lecture

Un premier réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) a redémarré mercredi matin, a annoncé EDF, alors que la production du site était totalement paralysée depuis lundi matin à cause de la présence massive de méduses.

"Le réacteur n°6 a redémarré ce matin à 7H30", selon une porte-parole d'EDF interrogée par l'AFP.

Cette unité s'était arrêtée automatiquement lundi matin à cause de nombreuses méduses échouées dans les tambours filtrants des stations de pompage de l'eau de mer servant au refroidissement des réacteurs, un incident rarissime.

Les unités de production n°2, 3 et 4, arrêtées automatiquement depuis dimanche soir pour la même raison, sont elles "toujours à l'arrêt", les interventions étant "toujours en cours", a ajouté la porte-parole d'EDF.

Leur redémarrage est toujours prévu "dans les prochains jours", a-t-elle précisé.

A cause de cet incident, qui selon EDF n'a "pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement", la production électrique de Gravelines était totalement à l'arrêt depuis lundi matin, comme ses unités de production n°1 et 5 sont actuellement en maintenance.

Située au bord de la mer du Nord, près de Dunkerque, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, avec ses six réacteurs à eau pressurisée de 900 mégawatts chacun.

En 2024, cette centrale a produit l'équivalent des besoins de 60% à 70% de la consommation électrique annuelle de la région Hauts-de-France, rappelle EDF sur son site.

Gravelines avait déjà vu sa production perturbée par des méduses dans les années 1990, et le même phénomène s'est aussi produit aux Etats-Unis, en Ecosse, en Suède ou encore au Japon dans les années 2010.

La prolifération dans le monde de ces animaux marins gélatineux et urticants est due à plusieurs facteurs, dont le réchauffement des océans avec celui du climat, mais aussi la surpêche, qui élimine certains de leurs prédateurs directs comme le thon.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015
Économie

La Bourse de Paris en hausse après l'inflation américaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse

Le logo de Grok, robot conversationnel, photographié à Toulouse le 15 janvier 2025
Économie

Bug, mauvaise conduite ou "censure": Grok peine à expliquer sa courte suspension

50.63297, 3.05858

À la une

International

L'armée israélienne a "approuvé" le nouveau plan des opérations pour Gaza

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

Afrique

Garde à vue pour l'ex-Premier ministre civil du régime militaire malien, Choguel Kokalla Maïga

International

Nouvelle-Calédonie : le FLNKS rejette officiellement l'accord de Bougival

International

Ukraine: les Européens tentent de peser sur Trump avant sa rencontre avec Poutine

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar