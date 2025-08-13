Méduses à la centrale nucléaire de Gravelines: un premier réacteur a redémarré (EDF)

Les méduses sur la plage proche de la centrale nucléaire de Gravelines, le 12 août 2025

Un premier réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) a redémarré mercredi matin, a annoncé EDF, alors que la production du site était totalement paralysée depuis lundi matin à cause de la présence massive de méduses.

"Le réacteur n°6 a redémarré ce matin à 7H30", selon une porte-parole d'EDF interrogée par l'AFP.

Cette unité s'était arrêtée automatiquement lundi matin à cause de nombreuses méduses échouées dans les tambours filtrants des stations de pompage de l'eau de mer servant au refroidissement des réacteurs, un incident rarissime.

Les unités de production n°2, 3 et 4, arrêtées automatiquement depuis dimanche soir pour la même raison, sont elles "toujours à l'arrêt", les interventions étant "toujours en cours", a ajouté la porte-parole d'EDF.

Leur redémarrage est toujours prévu "dans les prochains jours", a-t-elle précisé.

A cause de cet incident, qui selon EDF n'a "pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement", la production électrique de Gravelines était totalement à l'arrêt depuis lundi matin, comme ses unités de production n°1 et 5 sont actuellement en maintenance.

Située au bord de la mer du Nord, près de Dunkerque, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, avec ses six réacteurs à eau pressurisée de 900 mégawatts chacun.

En 2024, cette centrale a produit l'équivalent des besoins de 60% à 70% de la consommation électrique annuelle de la région Hauts-de-France, rappelle EDF sur son site.

Gravelines avait déjà vu sa production perturbée par des méduses dans les années 1990, et le même phénomène s'est aussi produit aux Etats-Unis, en Ecosse, en Suède ou encore au Japon dans les années 2010.

La prolifération dans le monde de ces animaux marins gélatineux et urticants est due à plusieurs facteurs, dont le réchauffement des océans avec celui du climat, mais aussi la surpêche, qui élimine certains de leurs prédateurs directs comme le thon.