Merz "prudemment optimiste" sur la possibilité d'un accord commercial UE-USA

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit "prudemment optimiste" sur le fait qu'un accord sur les droits de douane entre l'UE et les Etats-Unis puisse être conclu "dans les prochains jours, au plus tard d'ici la fin du mois".

"Notre objectif est d'atteindre aussi rapidement que possible un accord avec des droits de douane les plus bas possible (...) Cet objectif n'est pas facile à atteindre en raison des exigences actuelles du gouvernement américain", a dit Friedrich Merz, dans un discours au Bundestag, chambre basse du Parlement allemand.

M. Merz a précisé être en contact téléphonique "aussi bien avec le président américain Donald Trump que la Commission européenne", qui mène les négociations au nom des 27 Etats membres de l'Union européenne.

Lundi soir, Donald Trump avait décidé via un décret présidentiel le report de la date butoir, du 9 juillet au 1er août, pour l’entrée en vigueur de nouvelles surtaxes douanières.

De son côté, l'Union européenne (UE) avait rapporté le même jour qu'un "bon échange" téléphonique s'était tenu la veille entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Donald Trump.

Première économie de l'UE, l'Allemagne est particulièrement sous pression en raison de sa dépendance aux exportations, ce que M. Merz a de nouveau rappelé mercredi

"C'est un enjeu important pour l'emploi, un enjeu pour la prospérité de notre pays", a-t-il dit, citant les secteurs de l'industrie chimique, pharmaceutique, automobile, des machines outils et de la sidérurgie.

Il a plaidé ces dernières semaines pour que l'UE conclue avec Washington un accord "simple", en privilégiant ces secteurs-clés, quitte à consentir certaines surtaxes sur d'autres produits.