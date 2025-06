Meta: davantage de contenus nocifs aux Etats-Unis depuis l'arrêt du fact-checking, selon une enquête

Le volume de contenus nocifs, y compris haineux, a augmenté sur les plateformes de Meta (Facebook, Instagram, Threads...) aux Etats-Unis depuis que l'entreprise y a cessé ses activités de fact-checking et assoupli sa politique de modération des contenus, selon une enquête publiée lundi.

Cette étude, réalisée en interrogeant environ 7.000 utilisateurs actifs sur Instagram, Facebook et Threads, a été publiée par des organisations de défense des droits numériques et humains, notamment UltraViolet, GLAAD et All Out.

D'après ce sondage, 77% des personnes interrogées se sentent "moins en sécurité" quand elles s'expriment librement sur les plateformes du groupe américain.

Une personne sur six interrogée a dit avoir été victime d'une forme de violence basée sur le genre ou de violence sexuelle sur ces plateformes, tandis que 66% des répondants ont déclaré y avoir vu des contenus nuisibles, tels que des contenus haineux ou violents.

En outre, 92% des utilisateurs interrogés ont déclaré qu'ils étaient préoccupés par l'augmentation des contenus nuisibles et qu'ils se sentaient "moins protégés" contre le fait d'"être exposés" à de tels contenus ou d'en devenir "la cible" sur les plateformes de Meta.

L'entreprise de Mark Zuckerberg a refusé de commenter cette enquête.

Le groupe américain, qui avait investi des milliards de dollars ces dernières années pour contrôler les contenus sensibles, avait annoncé en janvier l'arrêt de son programme de fact-checking aux Etats-Unis, auquel participait l'AFP. Meta avait aussi annoncé une évolution dans ses pratiques de modération des contenus, afin d'écarter moins de messages.

"Trop de contenus étaient censurés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être", avait alors justifié le groupe, également propriétaire de Whatsapp. Ces annonces avaient été largement vues comme un moyen de contenter le président américain Donald Trump, très critique de la politique de modération de Meta ces dernières années.

Le sondage a apporté "la preuve flagrante d'une augmentation des contenus nocifs, d'une diminution de la liberté d'expression et d'une augmentation de l'autocensure", ont indiqué les associations qui ont publié l'enquête.

Les "changements de politique" de Meta depuis janvier ont entraîné "un revirement radical des normes de modération des contenus que l'entreprise avait construites pendant près d'une décennie", ont-elles souligné.