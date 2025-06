Meta a proposé plus de 100 millions de dollars chacun à des employés d'OpenAI, seon Altman

Meta a offert, en vain, une prime individuelle à la signature de plus de 100 millions de dollars à "beaucoup" d'employés d'OpenAI pour renforcer ses équipes dédiés à l'intelligence artificielle (IA) générative, affirme le patron de la start-up, Sam Altman.

Outre ce bonus, l'empire des réseaux sociaux a proposé plus de 100 millions de dollars de salaires par an à chacun des ingénieurs qu'il souhaitait débaucher, a ajouté le directeur général d'OpenAI, interrogé pour le podcast "Uncapped", animé par son frère, Jack Altman.

"C'est dingue", a commenté Sam Altman. "Je suis vraiment content que, jusqu'à présent, aucun de nos meilleurs éléments n'ait décidé d'accepter", a-t-il ajouté, assurant que "beaucoup de gens" avaient été contactés.

Meta n'a pas immédiatement commenté ces informations.

Bien qu'ayant déjà investi des milliards de dollars dans cette technologie, ce groupe est aujourd'hui souvent considéré comme un second couteau de l'IA.

La dernière version de son grand modèle (LLM), Llama 4, dévoilée début avril, a été critiquée pour ses performances jugées décevantes dans plusieurs domaines, notamment l'écriture de code.

Pour relancer Meta dans la course à l'IA, le groupe va investir plus de 14 milliards de dollars dans Scale AI, société spécialisé dans la mise en forme et la labellisation de données avant leur utilisation pour le développement de l'intelligence artificielle générative.

Au passage, la maison mère de Facebook a mis la main sur plusieurs informaticiens de cette jeune société, notamment le patron de Scale AI, Alexandr Wang, qui va rejoindre Meta.

Cette dernière prévoit de créer un nouveau laboratoire dédié à la mise au point d'une superintelligence, qui verrait l'IA devenir capable d'un niveau de réflexion et de compréhension supérieur à celui des humains.

Le patron d'OpenAi, Sam Altman, le 3 février 2025 à Tokyo AFP/Archives

"Je pense que les gens se disent qu'OpenAI a de meilleures chances de développer la superintelligence, et peut-être d'atteindre une valorisation supérieure" à celle de Meta, a dit Sam Altman.

"Cette stratégie d'offrir un pont d'or et d'en faire la raison de rejoindre le groupe, plutôt que la mission ou le travail ne vont pas créer une super culture d'entreprise", a estimé le patron d'OpenAI.

Selon des médias américains, Meta a également proposé à des cadres de Scale AI des salaires annuels à neuf chiffres.

"Il y a beaucoup de choses que je respecte chez Meta", a commenté Sam Altman, "mais je ne pense pas qu'ils soient bons en matière d'innovation."