Minerais: Zelensky salue l'accord "véritablement équitable" avec Washington

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi l'accord selon lui "véritablement équitable" signé avec les Etats-Unis et portant sur l'exploitation des ressources minières de l'Ukraine, un document qui faisait l'objet d'âpres négociations depuis des semaines.

Ce texte prévoit de donner un accès aux entreprises américaines à l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz en Ukraine et la création d'un fonds d'investissement commun entre les deux pays. Ses conditions sont plus favorables pour Kiev que celles d'une précédente mouture qui avait suscité des tensions avec Washington.

"L'accord a changé de manière significative au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissements significatifs en Ukraine", s'est félicité M. Zelensky dans son adresse quotidienne.

Il a souligné que le document ne prévoyait pas de comptabiliser comme dette de l'Ukraine envers les Etats-Unis l'aide américaine déjà fournie, comme le voulait initialement le président américain Donald Trump.

"Un fonds de reconstruction sera créé pour investir en Ukraine et y gagner de l'argent. Il s'agit d'un travail conjoint avec l'Amérique et dans des conditions équitables", a poursuivi M. Zelensky.

Carte de l'Ukraine localisant approximativement les réserves d'une sélection de minerais : graphite, lithium, titane, zirconium et terres rares AFP/Archives

Cet accord, signé dans la nuit de mercredi à jeudi à Washington, ne prévoit en revanche pas de garantie de sécurité pour Kiev, un point sur lequel avait pourtant insisté le président ukrainien.

Les négociations ont été pendant des semaines source de tensions entre Kiev et Washington, dont le soutien est crucial face à l'invasion russe lancée en février 2022.

Ces tensions avaient culminé dans une joute verbale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, fin février. Une première mouture du texte avait été rejetée par Kiev car jugée trop défavorable.

Selon diverses estimations, l'Ukraine concentre environ 5% des ressources minières mondiales, mais toutes ne sont pas exploitées ou facilement exploitables. D'autres sont dans ces territoires occupés par Moscou ou menacés par l'avancée des forces russes.

Bombardements meurtriers

Cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit en Ukraine plus de trois ans après son déclenchement par la Russie, qui butent toutefois sur les positions irréconciliables des deux belligérants.

"C'est à eux de trouver un accord et de mettre fin à ce conflit brutal", a estimé jeudi le vice-président américain JD Vance sur Fox News.

"Mais il n'est pas prêt de s'arrêter", a-t-il également prévenu.

Sur le terrain, les bombardements se sont poursuivis des deux côtés du front.

Quatorze personnes ont été blessées jeudi soir dans une attaque russe contre Zaporijjia, dont neuf ont été hospitalisées, a annoncé Ivan Fedorov, gouverneur de cette région.

Quelques heures auparavant, deux personnes avaient été tuées dans une attaque au drone sur une zone résidentielle à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région Oleg Kiper. Les services d'urgence ukrainiens ont dénoncé une "attaque russe massive".

En réaction, M. Zelensky a appelé à mettre "une pression supplémentaire sur la Russie" pour la "contraindre (...) à négocier".

Dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou, sept personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres ont été blessées dans une frappe massive de drones ukrainiens qui a touché un marché d'Olechky, dans la région méridionale de Kherson, a indiqué Vladimir Saldo, le dirigeant local nommé par Moscou.

Il a accusé l'armée ukrainienne d'avoir procédé à une "double frappe", une tactique à laquelle Kiev a plusieurs fois accusé l'armée russe de recourir et qui consiste à lancer une deuxième attaque au même endroit peu après le premier impact afin de frapper les personnes venues aider les victimes.

Alors que les négociations séparées initiées par les Américains avec Russes et Ukrainiens et destinées à mettre fin au conflit semblent dans l'impasse, Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu unilatéral du 8 au 10 mai.

La Russie organise le 9 mai un grand défilé militaire à Moscou pour commémorer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, en présence d'une vingtaine de dirigeants, dont le Chinois Xi Jinping.

Un premier cessez-le-feu de 30 heures avait été décrété en avril par M. Poutine pour Pâques. Les deux camps se sont accusés mutuellement de l'avoir violé, mais une baisse de l'intensité des combats et des bombardements avait été constatée.