Mobilisation agricole: un site de Danone bloqué dans le Gers

Des Jeunes Agriculteurs ont bloqué mercredi matin un port de l'Aude tandis que des membres de la Coordination rurale ont continué de barrer avec tracteurs et engrais les accès d'un site de Danone, dans le Gers, lors d'une nouvelle journée de mobilisation agricole.

A Villecomtal-sur-Arros (Gers), une dizaine d'engins agricoles bloquent toujours mercredi l'entrée du site de production de Danone, où les agriculteurs se relaient depuis mardi en fin d'après-midi, a constaté une photographe de l'AFP.

Quatre camions étrangers remplis de produits laitiers, donc périssables, sont bloqués depuis mardi soir, a-t-on appris auprès du personnel et de la CR sur place.

Une réunion doit se tenir dans l'après-midi de mercredi entre les manifestants et deux cadres nationaux du groupe Danone venus échanger avec eux, selon les mêmes sources.

De leur côté, les Jeunes Agriculteurs de l'Aude ont bloqué pendant plusieurs heures mercredi matin le port de Port-la-Nouvelle pour demander davantage de soutien économique, a constaté un photographe de l'AFP.

Une cinquantaine de membres de ce syndicat, majoritaire au sein de l'alliance avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), sont venus avec une dizaine de tracteurs et ont barré l'accès à ce port situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Perpignan.

Des agriculteurs de la Coordination rurale bloquent un site de Danone, à Villecomtal-sur-Arros, le 26 novembre 2024 dans le Gers AFP

Ces agriculteurs de l'Aude, principalement des viticulteurs, s'étaient réunis à l'aube pour empêcher les sorties et les entrées de camions du site, le troisième port français sur la Méditerranée, où se situe notamment un dépôt pétrolier.

"On est dans un département où on connaît une sécheresse terrible, on demande que les assurances récolte soient remodelées et un fonds d'urgence pour passer l'année, parce qu'on fait des prêts, des prêts, des prêts, mais quand on en a déjà beaucoup c'est compliqué", a expliqué à l'AFP Loïc Escourrou, président du syndicat des Jeunes agriculteurs de l'Aude.

"Genevard que des bobards"

"Genevard que des bobards", ont-ils inscrit sur le bitume, en référence à la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

Le blocage a été levé à la mi-journée, avant une grande mobilisation du monde viticole annoncée à Carcassonne samedi.

En Haute-Garonne, des membres de la FDSEA31 ont bloqué un rond-point à Beauzelle, en périphérie de Toulouse, où ils ont édifié "une montagne du ras-le-bol" avec des bottes de paille, selon Axel Tran Van, membre du conseil d'administration du syndicat.

Fichier vidéo A Nantes, une cinquantaine de tracteurs étaient garés mercredi en milieu de journée devant la préfecture, certains porteurs de banderoles proclamant "Ne brisez pas mon rêve de prendre la relève", "Pas de pays sans paysans" ou "Petit on en rêve, adulte on en crève".

Un mur en parpaings a été monté aux alentours de midi devant l'entrée de la préfecture.

"On est ici pour marquer le coup. On dénonce l'excès d'administratif sur tout ce que l'on fait, l'entretien des fossés, le stockage de l'eau. (...) On nous fait des promesses mais rien n'avance", a affirmé Mathieu Bouteiller, 34 ans, membre des Jeunes Agriculteurs à Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique), qui produit du lait, des céréales et de la viande bovine.