Modi invité d'honneur à Paris, l'Inde annonce vouloir plus de Rafale

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'adresse aux membres de la communauté indienne réunis à la Seine Musicale, le 13 juillet 2023 à Boulogne-Billancourt, près de Paris Indian Prime Minister Narendra Modi begins a two-day visit to France on July 13, 2023 where he will attend the traditional Bastille Day military parade as guest of honour and discuss major new defence deals.