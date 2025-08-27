Mort d'un streamer: la plateforme Kick s'engage à coopérer avec la France

Le
27 Aoû. 2025 à 03h42 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La plateforme australienne Kick va coopérer avec les autorités françaises après la mort en direct du streamer français Jean Pormanove le 18 août

La plateforme australienne Kick va coopérer avec les autorités françaises après la mort en direct du streamer français Jean Pormanove le 18 août

AFP/Archives
Lionel BONAVENTURE
La plateforme australienne Kick va coopérer avec les autorités françaises après la mort en direct du streamer français Jean Pormanove le 18 août, a-t-elle déclaré mercredi à l'AFP.

"Nous nous engageons pleinement à coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de toute enquête en cours", a assuré Kick dans un communiqué à l'AFP. Le streamer était mort lors d'un direct de douze jours diffusé par la plateforme.

"Nous examinons actuellement cette affaire, notamment en partenariat avec nos conseillers juridiques", précise le communiqué.

Raphaël Graven, 46 ans, connu sous le pseudo Jean Pormanove, est décédé près de Nice (sud-est) lors d'une diffusion en direct le 18 août après plus de 12 jours de direct où il était, ainsi qu'un autre homme, violenté et humilié par deux personnes.

Mardi, la ministre française déléguée au Numérique Clara Chappaz avait annoncé son intention d'attaquer en justice la plateforme Kick pour "manquement".

Les procureurs français veulent notamment déterminer si Kick a diffusé "en connaissance de cause" des "vidéos d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne".

