Mort en direct d'un streamer: Chappaz réunit à Bercy les régulateurs et ministères concernés

Le
26 Aoû. 2025 à 09h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique, Clara Chappaz (c,g), assiste à une réunion avec les autorités et les administrations concernées, le 26 août 2025 à Paris, après la mort en direct du streamer Raphaël Graven, dit Jean Pormanove

La secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique, Clara Chappaz (c,g), assiste à une réunion avec les autorités et les administrations concernées, le 26 août 2025 à Paris, après la mort en direct du streamer Raphaël Graven, dit Jean Pormanove

AFP
Thibaud MORITZ
Partager 3 minutes de lecture

Après la mort en direct du streamer Jean Pormanove qui a fait scandale et soulevé de nombreuses questions sur le contrôle du secteur en France, la ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz réunit mardi ses services avec ceux de trois ministères et de deux régulateurs.

L'Arcom, gendarme français du numérique, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) qui est le gardien de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée, ainsi que les services des ministères de la Justice, de l'Intérieur et de l'Economie ont été convoqués à Bercy pour un "partage d'expérience", a précisé à l'AFP le cabinet de Mme Chappaz.

Raphaël Graven, 46 ans, connu sous le pseudo Jean Pormanove, est décédé près de Nice lors d'une diffusion en direct le 18 août sur la plateforme de vidéos australienne Kick après plus de 12 jours de direct le montrant, ainsi qu'un autre homme, violenté et humilié par deux autres personnes.

Suivie par près de 200.000 personnes, la chaîne "Jeanpormanove" montrait depuis des mois Raphaël Graven se faire insulter, frapper, tirer les cheveux, menacer ou encore tirer dessus sans protection avec des projectiles de paintball. Des contenus scénarisés, selon les promoteurs de la chaîne.

Si la justice a bien ouvert une enquête dès décembre 2024 sur ces agissements après la parution d'un article de Mediapart, la ministre Clara Chappaz a été vivement critiquée pour ne pas avoir saisi immédiatement l'Arcom.

L'organisme indépendant de régulation, qui avait tout de même été saisi en février par la Ligue des droits de l'homme, a lui été fustigé pour avoir tardé à se pencher sur le dossier.

Certains députés, comme le député PS Arthur Delaporte, ont mis en cause le manque de moyens du régulateur du numérique.

"A l'Arcom, il y a 23 personnes qui travaillent sur le règlement des services numériques", avait-il pointé la semaine dernière sur RMC.

Le logo de la plateforme autralienne Kick, le 21 août 2025 à Toulouse

Le logo de la plateforme autralienne Kick, le 21 août 2025 à Toulouse

AFP
Lionel BONAVENTURE

L'Arcom n'aurait rien pu faire pour empêcher la diffusion de la chaîne de Jean Pormanove, s'est par ailleurs défendu dimanche le président de l'Arcom Martin Ajdari.

"Ce drame pose bien sûr également la question de la responsabilité de la plateforme qui a diffusé ces images (Kick). Celle-ci n'étant pas installée en France, elle ne relève pas de la compétence directe de l'Arcom", a-t-il dit dans une tribune publiée par Le Monde.

"Une nouvelle phase dans la régulation du numérique est aujourd'hui nécessaire, pour qu'on ne puisse plus, collectivement, passer à côté d'une telle situation", a-t-il ajouté.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Donald Trump, en Ecosse, le 27 juillet 2025
Économie

Les puissantes règles de l'UE qui encadrent la tech et agacent Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

Budget: la Bourse de Paris en net recul, les banques souffrent

Un tapis roulant transporte des morceaux de cobalt brut après une première transformation dans une usine de Lubumbashi le 16 février 2018 en RDC
Économie

RDC: face à la Chine, offensive américaine sur les minerais

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

International

Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam

International

États-Unis: un juge suspend l'expulsion du Salvadorien Kilmar Abrego Garcia vers l'Ouganda

International

Vote de confiance: le gouvernement se débat, les oppositions déjà tournées vers l'après-Bayrou

International

Liban: Netanyahu prêt à un retrait "progressif" si le Hezbollah est désarmé, le mouvement chiite s'y refuse

International

L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites

International

En Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparait à huis clos

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

Terriennes

Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles