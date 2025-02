Morts sur la mire: avant C8 et NRJ12, les précédents TV6 et La Cinq

"Interruption définitive de l'image et du son": bien avant C8 et NRJ12, qui cesseront d'émettre le 28 février, les chaînes de télévision TV6 en 1987 et La Cinq en 1992 avaient également marqué les mémoires avec leur disparition.

"Après le décompte final, mon assistante est venue dans mes bras, elle pleurait. Il y avait un silence de mort", raconte à l'AFP Jean-Claude Bourret, star des journaux télé dans les années 1970/80 et figure de La Cinq.

Le journaliste Jean-Claude Bourret fait le signe "Cinq" alors qu'il s'apprête à présenter le premier journal télévisé de la Cinq, le 14 septembre 1987 à Paris AFP/Archives

Cette chaîne avait été lancée en 1986 par le milliardaire italien Silvio Berlusconi. Engluée dans des difficultés financières puis placée en liquidation après plusieurs changements d'actionnariat, elle cesse d'émettre le 12 avril 1992 à minuit.

Filmés au milieu des salariés, Jean-Claude Bourret et sa consoeur Marie-Laure Augry égrènent un compte-à-rebours final.

Une affichette faisant état de la liquidation de la chaine, effective le 12 avril 1992 après six années de diffusion AFP/Archives

Puis l'image laisse place à cette épitaphe en plein écran: "La Cinq vous prie de l'excuser pour cette interruption définitive de l'image et du son".

"On avait l'impression d'un vide absolu, comme quand on perd un proche: d'un seul coup, on le voit sur son lit de mort et on n'arrive pas à y croire", se souvient M. Bourret, 83 ans, qui présidait l'Association de défense de La Cinq.

Dark Vador

Avant elle, en 1987, TV6 s'arrêtait au bout d'un an.

Sur décision de la nouvelle majorité de droite, sa concession avait été annulée puis réattribuée à une nouvelle chaîne, M6, créée par la CLT (Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, propriétaire de RTL) et la Lyonnaise des eaux.

"C'est la seule fois au monde où, dans une démocratie, une chaîne est arrêtée par le pouvoir, de façon organisée", se souvient Childéric Muller, l'un des visages de TV6.

Les premières images venant de la régie de TV6, une nouvelle chaîne musicale de télévision, le 22 février 1986 à Paris ARCHIVES/AFP/Archives

Cette "chaîne des jeunes", à dominante musicale, était pilotée par le groupe Publicis.

Quand l'annonce de la non-reconduction est tombée, "j'étais à l'antenne avec Etienne Daho", explique Childéric Muller à l'AFP. "On a été extrêmement émus, je me suis même retrouvé à pleurer".

Le dernier jour, le 28 février 1987, une foule de jeunes fans manifeste près du siège parisien de TV6, sur les Champs-Elysées. "A la fin, on m'a donné un porte-voix et je suis monté dans un arbre pour disperser la manif", rigole M. Muller.

Le soir, l'ultime émission réunit des artistes, comme Francis Lalanne, et les animateurs, dont le jeune Jean-Luc Delarue.

La chaîne meurt sur un montage vidéo qui parodie Star Wars: le méchant Dark Vador fait exploser TV6 en lançant "Les forces de l'Empire ont vaincu".

M6 reprend la fréquence dès le lendemain, 1er mars. "J'ai passé ce dimanche gris et froid enfermé chez moi, à regarder +La petite maison dans la prairie+ (série américaine phare de M6, NDLR) en me disant que la télévision avait fait un bond en arrière de 20 ans", se remémore M. Muller, 61 ans.

Chômage

Le jour suivant la mort de La Cinq, "la quasi-totalité de la rédaction est revenue à son poste de travail.

Il a fallu trois ou quatre jours pour que les gars arrivent à comprendre que la chaîne n'existait plus", glisse Jean-Claude Bourret, qui a publié fin 2023 le livre "La Cinq, l'histoire secrète" (Guy Trédaniel éditeur).

Jean-Claude Bourret, l'un des présentateurs des journaux télévisés de la Cinq, présente devant les caméras des demandes d'emplois pour deux confrères qui, comme tout le personnel de la chaîne, sont à la recherche d'un emploi après son arrêt définitif, le 12 avril 1992 AFP/Archives

Selon lui, "environ 900 personnes" ont perdu leur emploi. Lui-même a rejoint la radio RMC après "pratiquement un an au chômage".

TV6, elle, employait "moins d'une centaine de salariés directs", plus "tous les prestataires", selon M. Muller, qui a ensuite rejoint La Cinq puis quitté l'antenne pour devenir producteur.

Après la mort de ces deux chaînes nationales, une troisième s'est arrêtée en 2020: France Ô, canal public dédié aux Outremers, débranché à cause d'audiences trop faibles.

Qu'éprouve-t-on avant la fin de C8 et NRJ12 quand on est soi-même passé par là? "Ca rappelle de mauvais souvenirs", reconnaît Jean-Claude Bourret.

Childéric Muller, lui, souligne que les cas "sont techniquement différents", puisque C8 et NRJ12 s'arrêtent après le non-renouvellement de leur autorisation par le régulateur, l'Arcom.

Mais "le truc qui nous lie, c'est que c'est forcément une énorme peine pour les gens qui se sont investis".