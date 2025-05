Mouvement de grève: pas de version papier du journal La Provence depuis dimanche

Pour la deuxième journée consécutive, le quotidien régional La Provence n'a pas été imprimé lundi en raison d'une grève reconductible votée samedi à l'appel de la Filpac-CGT, après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui "menace directement des dizaines d'emplois", majoritairement parmi les imprimeurs, selon le syndicat.

Dimanche et lundi, seule la version numérique du titre, vendu à quelque 65.000 exemplaires par jour en moyenne dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, était disponible en ligne.

La Tribune Dimanche, hebdomadaire dominical qui appartient, comme le groupe La Provence (comprenant les quotidiens régionaux La Provence et Corse-Matin), à l'armateur CMA CGM, propriété de Rodolphe Saadé, n'est pas non plus paru en version papier dans les zones sud-est, sud-ouest et Rhône-Alpes.

Le mouvement social a été décidé après "l'annonce, le 29 avril, d'un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) brutal et unilatéral, qui menace directement des dizaines d'emplois", indiquait la Filpac-CGT dans un communiqué, demandant "l'annulation pure et simple de ce PSE".

D'après un délégué syndical interrogé par l'AFP, le plan concernerait 75 postes, dont 51 à l'imprimerie, un "massacre social" selon cette source. Une nouvelle assemblée générale devait décider tard dans la soirée lundi d'une éventuelle prolongation du mouvement.

"La Provence est un bien commun. Elle ne se résume pas à des lignes comptables. Nous défendons nos emplois, mais aussi une certaine idée de la presse, libre, locale et de qualité. La lutte (...) se poursuivra jusqu'au retrait du plan", ajoute le communiqué de la Filpac-CGT.

Evoquant un PSE concernant 72 salariés, dont 51 de l'actuelle imprimerie de La Provence, Jean-Christophe Tortora, directeur général de CMA Media, la holding médias de CMA CGM, qui possède également BFMTV et la radio RMC, a assuré à l'AFP lundi soir qu'"une proposition de reclassement sera faite pour chacun des salariés" concernés.

25 propositions de reclassement seront notamment au sein de la nouvelle imprimerie que va acquérir CMA Médias à Vitrolles, à une trentaine de kilomètres de Marseille, a précisé M. Tortora, rappelant que l'imprimerie actuelle du groupe La Provence à Marseille sera contrainte à la fermeture en septembre.

"Cela n'est pas notre décision, la cession de Salengro (le site marseillais, ndlr) avait été décidée avant la prise de contrôle de La Provence par CMA CGM en octobre 2022", a insisté le DG de CMA Media, estimant qu'avec l'acquisition de l'imprimerie de Vitrolles La Provence aura "son propre outil industriel, ce qu'elle mérite".

Parmi les autres salariés visés par le PSE, certains se verront proposer des départs en pré-retraite, d'autres des reclassements au sein de CMA CGM.

Selon M. Tortora, la décision de CMA Media d'opter pour le site de Vitrolles, où est déjà imprimé le quotidien La Marseillaise, est également la conséquence des difficultés rencontrées par le groupe à trouver un site pour une nouvelle imprimerie, en raison des "enjeux d'acceptabilité" par les communes de ces installations industrielles, "avec leurs nuisances".

CMA Media avait envisagé une nouvelle imprimerie au Cannet-des-Maures ou au Muy, deux commune du Var, sans succès selon M. Tortora.

Il a également évoqué le nouveau refus "clair" lundi de la part de l'Etat de tout soutien à de nouvelles imprimeries de presse, celui-ci préférant favoriser "la mutualisation d'imprimeries existantes".