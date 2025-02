Musk veut modifier un outil de vérification des faits sur X, sur fond de tensions avec Kiev

Elon Musk a promis jeudi de "réparer" une fonctionnalité de son réseau social X permettant aux utilisateurs de démentir ou nuancer des publications potentiellement fausses, reprochant aux "gouvernements et médias traditionnels" de s'en être emparés, sur fond de dissensions avec l'Ukraine.

Ces derniers jours, le président américain Donald Trump, qui a fait de l'homme le plus riche du monde son proche conseiller, a notamment accusé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'être un "dictateur sans élections" et suggéré que Kiev avait déclenché le conflit avec la Russie.

Ces affirmations, semblant endosser les narratifs de Moscou, ont provoqué la stupéfaction d'utilisateurs de X - dont des responsables européens et des journalistes - qui ont pris la défense de l'Ukraine et de son président.

Beaucoup ont utilisé les "notes de la communauté", fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de la plateforme d'épingler des publications pouvant contenir de la désinformation.

"Malheureusement les notes de la communauté sont de plus en plus utilisées par les gouvernements et les médias traditionnels. On va réparer ça", a écrit Elon Musk sur X.

Selon lui, Volodymyr Zelensky est "méprisé par le peuple ukrainien, voilà pourquoi il a refusé d'organiser une élection", a poursuivi le patron de SpaceX.

Le mandat de Volodymyr Zelensky, élu en 2019, a expiré l'année dernière. Des élections ne peuvent légalement se tenir tant que la loi martiale, votée le premier jour de l'invasion russe, est en vigueur.

Donald Trump a accusé son homologue de n'avoir que "4% d'opinions favorables" en Ukraine.

Selon un sondage réalisé ce mois-ci par téléphone par l'Institut international de la sociologie de Kiev (KIIS), reconnu comme indépendant, 57% des Ukrainiens interrogés disaient faire "complètement ou plutôt confiance" au président ukrainien.

Elon Musk, a mis en place ces "notes de la communauté" après avoir racheté X en 2022, connu à l'époque sous le nom de Twitter, et s'est largement débarrassé des méthodes traditionnelles de modération sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) a annoncé la suppression de son service de fact-checking aux Etats-Unis, une décision qui a provoqué une pluie de critiques.

Sur l'Ukraine, une poignée de républicains modérés ont eux-mêmes cherché à tempérer. "Poutine a commencé cette guerre. Poutine a commis des crimes de guerre. Poutine est le dictateur qui a assassiné ses opposants", a écrit sur X l'élu du Nebraska Don Bacon.

"Je n'accepte pas cette double réalité à la George Orwell", a-t-il ajouté, en référence à l'auteur du roman dystopique "1984".