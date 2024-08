Naufrage en Sicile: le commandant du voilier visé par l'enquête

Le capitaine du super yacht de luxe qui a coulé au large de la Sicile la semaine dernière fait l'objet d'une enquête pour homicide involontaire, ont indiqué lundi les médias italiens.

James Cutfield, un ressortissant néo-zélandais de 51 ans, est l'une des 15 personnes qui ont survécu au naufrage du Bayesian, qui a fait sept morts, dont le magnat britannique de la tech Mike Lynch et sa fille.

Les procureurs de l'île italienne ont annoncé samedi qu'ils enquêtaient sur des délits potentiels de "naufrage par négligence et d'homicides par négligences multiples" pour le naufrage du yacht qui a coulé lors d'une tempête avant l'aube le 19 août.

Le chef du parquet de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio (d) et le procureur italien Raffaele Cammarano(c) lors d'une conférence de presse, le 24 août 2024 à Termini Imerese, en Sicile AFP

Ils n'ont nommé aucun suspect et ont souligné que l'enquête n'en était qu'à ses débuts. Interrogé par l'AFP lundi, le bureau des procureurs n'a pas répondu.

Mike Lynch, 59 ans, un richissime homme d'affaires surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats, sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis qui aurait pu lui coûter des années de prison.

Mais le yacht de 56 mètres a été frappé par une sorte de mini-tornade alors qu'il était ancré au large de Porticello, près de Palerme.

Des plongeurs des pompiers italiens ramènent le corps de Hannah Lynch, fille du magnat britannique Mike Lynch, le 23 août 2024 au port de Porticello, près de Palerme, quatre jours après le naufrage du yacht de luxe Bayesian battant pavillon britannique AFP

Le corps du cuisinier du yacht a été retrouvé peu après, et six personnes, dont Mike Lynch et sa fille Hannah, âgée de 18 ans, ont été portées disparues.

A la suite d'une vaste opération de recherche, les plongeurs ont remonté les corps de quatre amis du magnat de la tech le mercredi, celui de Mike Lynch le jeudi et enfin celui de Hannah le vendredi.

Les six corps ont été retrouvés dans les cabines les plus proches de la surface, cinq dans l'une et le corps d'Hannah dans l'autre, et les autorités estiment qu'ils s'y étaient probablement abrités en essayant de trouver des poches d'air.

Le yacht repose actuellement à une cinquantaine de mètres de profondeur.