Netflix diffusera les chaînes et contenus de TF1 en France en 2026, une première mondiale

Les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes de TF1 et les contenus de TF1+ sur la plateforme américaine à compter de l'été 2026, en vertu d'un partenariat inédit annoncé mercredi par le géant du streaming et le groupe audiovisuel français.

Cet accord de distribution, dont la durée et le montant n'ont pas été dévoilés, permettra d'accéder à la fois aux cinq chaînes en direct de TF1 (TF1, leader des audiences en France, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries films) et aux programmes de sa plateforme TF1+, de la série "Brocéliande" au jeu Koh-Lanta en passant par les rencontres sportives, "sans jamais avoir à quitter l'environnement Netflix" et son système de recommandation, précise un communiqué.

Ce partenariat constitue une première mondiale, Netflix n'ayant jusqu'alors jamais ouvert sa plateforme à un autre opérateur.

TF1 et Netflix ont multiplié les collaborations ces dernières années, en co-produisant des séries comme "Le bazar de la charité" et dernièrement le feuilleton quotidien "Tout pour la lumière".

Mais cette nouvelle étape peut surprendre, à l'heure où le premier groupe audiovisuel privé français, et l'un des plus puissants d'Europe, ambitionne de faire de TF1+, lancée début 2024, la première plateforme de streaming gratuite dans l'Hexagone et dans la francophonie.

"TF1+ est et restera au centre de notre stratégie", a assuré à l'AFP le PDG de TF1, Rodolphe Belmer, vantant un partenariat "vraiment complémentaire" dans un contexte de fragmentation des audiences et d'augmentation du visionnage à la demande.

Toucher les abonnés de Netflix, "très nombreux" et attachés à ce service, doit permettre, selon lui, d'augmenter l'audience des programmes de TF1, "monétisés uniquement ou principalement par la publicité", pour "financer la meilleure offre de programmes possible pour le public francophone".

"Nous nous sommes bien sûr posé la question de la cannibalisation de TF1+ et nous avons fait beaucoup d'analyses" qui laissent penser que l'opération "sera nettement positive pour nous en termes d'audience", fait valoir M. Belmer.

De son côté, Netflix profitera de nouveaux contenus "complémentaires" à son catalogue actuel, selon son co-directeur général Greg Peters.

"TF1 est très bon dans le domaine du sport et des émissions en direct, où nous ne sommes pas très présents pour l'instant, même si nous sommes en train de les développer", a ainsi expliqué à l'AFP le dirigeant, se réjouissant aussi d'accueillir des feuilletons quotidiens comme "Demain nous appartient" et "Ici tout commence".

Netflix a franchi le cap des 10 millions de foyers français abonnés en 2022.