Nigeria: à Lagos, les habitants démunis face à la flambée des loyers

"Je prévois de déménager", confie Bartholomew Idowu, un salarié du secteur des transports à Lagos au Nigeria dont le loyer a augmenté de près d'un tiers avec l'inflation, bien qu'il ne sache pas encore où aller avec ses enfants.

Depuis plusieurs mois, de nombreux Nigérians vivant comme ce père de famille dans la capitale économique du Nigeria sont contraints de quitter leur logement face à la hausse constante des loyers dû à une inflation galopante.

M. Idowu a vu le prix du loyer de son appartement augmenté récemment de 28%, passant de 350.000 nairas (222 euros) par an à 450.000 nairas (286 euros), une somme importante dans le pays où le PIB par habitant est de 835 dollars (795 euros).

La fin des subventions des carburants et du contrôle des devises, décidée par le président Bola Tinubu à son arrivée à la tête du Nigeria en mai 2023, a entraîné une hausse du coût de la vie dans le pays le plus peuplé d’Afrique, qui n'a pas épargné le marché de l'immobilier.

Dans la mégalopole de Lagos - 20 millions d'habitants -, où résident les acteurs et bénéficiaires de la richesse pétrolière, une classe moyenne et des millions de travailleurs pauvres de l'économie informelle, les loyers augmentent aussi bien pour les îles riches de Lagos que pour le "Mainland" (les quartiers situés sur le contient) plus pauvre.

L'inflation annuelle au Nigeria est tombé à 24,48% en janvier 2025, contre 34,80% en décembre, selon les chiffres du bureau national des statistiques.

Mais cette baisse soulage très peu les Nigérians confrontés au quotidien aux effets de la crise économique qui touche le pays.

Changer d'école

"Je vais probablement devoir trouver un moyen pour supplier mon propriétaire", a déclaré Yemisi Odusanya, autrice de livres de cuisine et blogueuse culinaire de 40 ans.

Dans un bidonville de la banlieue de Lagos, au Nigeria, le 30 novembre 2024 AFP/Archives

Après avoir donné naissance à des jumeaux l'année dernière, elle doute de pouvoir trouver une meilleure offre ailleurs pour sa famille de sept personnes, même si son propriétaire dans le quartier de Lekki a augmenté son loyer de 120%.

Les avocats affirment que les hausses de loyer ne peuvent pas être imposées unilatéralement, mais doivent être négociées entre les parties.

Cependant, les lois sont rarement appliquées sans la menace d'un procès, a déclaré à l'AFP l'avocat Valerian Nwadike, soulignant une augmentation des conflits entre locataires et propriétaires au cours de l'année écoulée.

Jimoh Saheed, coach sportif, a quitté son studio à Ikoyi, l'un des quartiers les plus riches de Lagos, après que son propriétaire a doublé le loyer, le faisant passer à 2,5 millions de nairas par an, il y a un an et demi.

En déménageant dans un quartier populaire, il s'est éloigné de ses clients, et ses deux enfants ont dû changer d'école.

Fin 2024, son nouveau propriétaire a augmenté le prix de son loyer de 25%.

Environnement réglementaire complexe

"Cela m'affecte émotionnellement, mentalement et même physiquement", a confié l'homme de 39 ans, dont les revenus n'ont pas suivi l'inflation, malgré une charge de travail accrue selon lui.

Vue générale du projet Eko Atlantic City à Lagos, le 19 février 2025 AFP/Archives

Il existe également des problèmes structurels à Lagos avec des taux d'intérêt élevés, des prêts hypothécaires inaccessibles pour la plupart, un environnement réglementaire complexe pour les promoteurs, note Babatunde Akinpelu, un analyste spécialisé dans le logement.

Lagos abrite aussi une part disproportionnée des emplois du Nigeria, ce qui entraîne un flux constant de personnes qui y arrivent.

Même si les grues et les chantiers de construction se multiplient à travers la ville, de nombreux nouveaux projets sont destinés au marché haut de gamme.

D'où un marché immobilier biaisé, où l'augmentation de l'offre dans le secteur de luxe ne se répercute pas sur le reste du stock de logements, explique l'économiste Steve Onyeiwu.

L'amélioration des transports publics, comme la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Lagos à Ibadan, pourrait alléger la pression, mais pour l'instant, il y a un "effet boule de neige" sur les prix qui augmentent, indique un directeur de Island Shoreline, une société de gestion immobilière, qui souhaite garder l’anonymat.

"Un bon logement est essentiel pour chaque individu. Pas seulement pour les riches", rappelle de son côté Ismail Oriyomi Akinola, un agent immobilier à Lagos.