Nintendo prévoit d'écouler 15 millions de consoles Switch 2 d'ici fin mars 2026

Le géant du jeu vidéo Nintendo prévoit d'écouler 15 millions d'unités de sa nouvelle console Switch 2 sur l'exercice 2025-2026, entamé en avril, après avoir vu ses ventes et son bénéfice s'effondrer en 2024-2025 sur fond d'attentisme des joueurs lassés de la Switch originale.

Il s'apprête à commercialiser à partir du 5 juin la Switch 2, avidement attendue par les joueurs malgré un prix jugé trop élevé. Ce nouveau modèle est censé stopper l'effritement des ventes du groupe, plombé par le vieillissement de sa console vedette Switch.

Cette anticipation de ventes massives de la Switch 2 s'avère cependant très en-deçà des attentes médianes des analystes sondés par Bloomberg, soit 16,8 millions d'unités.

Le président du groupe, Shuntaro Furukawa, avait affirmé courant avril que 2,2 millions de demandes de précommandes avaient été enregistrées pour le seul Japon, un chiffre alors qualifié d'"extrêmement élevé", très supérieur aux attentes du groupe tout comme au nombre de Switch 2 pouvant être livrées à la date de sortie.

L'enjeu est massif: bien que Nintendo se diversifie dans les parcs à thème et les films à succès, environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette Switch.

Sortie en mars 2017 et vendue depuis à plus de 146 millions d'exemplaires (troisième console la plus vendue de tous les temps, derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS), cette machine hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à un téléviseur est devenue un immense succès.

Mais après avoir désormais soufflé ses huit bougies, elle a dépassé largement en longévité les précédentes consoles de Nintendo: les ventes se sont essoufflées au fil des ans, la lassitude s'installant dans le public dans l'attente de sa nouvelle version.

Signe de ces difficultés: les ventes de la Switch originale ont plongé de 22% sur l'exercice 2024-2025 achevé fin mars.

Sur l'année, Nintendo a vu son bénéfice net s'effondrer de 43,2% à 278,8 milliards de yens (1,71 milliard d'euros), tandis que son chiffre d'affaires fondait de 30% à 1.165 milliards de yens (7,16 milliards d'euros).

Barrières douanières

Nintendo a dévoilé début avril les détails de la Switch 2: comme la précédente, c'est une console hybride, mais disposant d'un écran plus grand, de manettes amovibles et d'un micro intégré. La Switch 2 disposera de huit fois plus de mémoire que sa première version (256 Go).

"Nous pensons que la demande dépassera largement l'offre disponible", estime Atul Goyal, analyste chez Jefferies.

Et l'annonce du report du prochain jeu de la série Grand Theft Auto (GTA) de Sony à mai 2026 est également une bonne nouvelle pour Nintendo, en rendant la concurrence "moins féroce" pour les sorties de ses propres jeux, selon M. Goyal.

Parmi les jeux disponibles pour le lancement de la Switch 2, on trouvera "Mario Kart World", volet d'une des séries les plus populaires du groupe, développé exclusivement pour la nouvelle console.

Le prix de la Switch 2 dévoilé par Nintendo a toutefois suscité de vives réactions offusquées: 469,99 euros en Europe (449,99 dollars aux États-Unis), alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 euros.

Par ailleurs, l'inconnue de la guerre douanière lancée par Donald Trump assombrit l'horizon.

L'entreprise fait fabriquer ses consoles en Chine, mais également au Vietnam et au Cambodge, trois pays frappés depuis avril par des taxes douanières massives de la part des Etats-Unis. Nintendo avait retardé les précommandes aux États-Unis de plusieurs semaines, le temps d'évaluer les conséquences de la guerre commerciale.

Les analystes attendent des éclaircissements sur la manière dont l'entreprise compte modérer les hausses de prix liées aux droits de douane --au risque sinon de faire trébucher l'action Nintendo, dont le cours a bondi d'environ 90% depuis août.

Le groupe nippon a indiqué jeudi que les droits de douane américains pourraient bouleverser ses prévisions, sans offrir davantage de détails.

L'an dernier, les Etats-Unis représentaient quelque 36% des ventes totales de Nintendo, selon Bloomberg Intelligence. Et les droits de douane pourraient contraindre Nintendo à augmenter de jusqu'à 28% le prix annoncé de sa console dans le pays.

Au risque de dissuader de nombreux acheteurs: "L'essentiel du grand public ne paiera pas 600 dollars pour une Switch 2", sans compter les prix des jeux, estime Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities, cité par Bloomberg.