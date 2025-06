Numérotation TNT: la remontada "inespérée" de France 4

En succédant le 6 juin à Canal+ sur le numéro 4 de la télécommande, France 4 figure parmi les grandes gagnantes du chamboule-tout de la TNT, une remontada "inespérée" pour la chaîne jeunesse et culturelle du service public, un temps condamnée à la fermeture.

Finie l'incongruité en vigueur depuis vingt ans: positionnée depuis son lancement sur le canal 14, France 4 a fini par obtenir "un canal qui ressemble à son nom", avait résumé le directeur des antennes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, en mars.

Un souhait exaucé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui a profité de l'éviction de C8 et NRJ12 de la télévision numérique terrestre (TNT) pour remettre de l'ordre dans la numérotation des chaînes.

La création d'un bloc dédié à l'information entraînera vendredi le déménagement de CNews sur le canal 14, où France 4 déroulait jusqu'alors ses programmes jeunesse en journée et culturels en soirée.

En outre, la décision de Canal+ de retirer ses chaînes payantes de la TNT a libéré le numéro 4, très convoité car haut placé sur la télécommande et potentiellement synonyme de meilleures audiences.

Le régulateur l'a finalement attribué à la chaîne publique pour que les antennes de France Télé "se suivent de manière logique".

"On retrouve notre place au milieu de la photo de famille", entre France 3 et France 5, se réjouit auprès de l'AFP Amandine Roussel, directrice d'Okoo, la marque jeunesse de France Télé. Et "c'est assez inespéré dans la mesure où on revient de loin".

Grâce présidentielle

De fait, France 4 aurait dû fermer en 2020, comme la chaîne ultramarine France Ô, une mesure d'économie annoncée en 2018 par le gouvernement de l'époque.

Le Covid en a décidé autrement: plébiscitée pour ses programmes éducatifs pendant la fermeture des écoles lors du premier confinement, la chaîne avait obtenu un sursis d'un an.

Elle avait ensuite accueilli la chaîne culturelle Culturebox en soirée, avant de bénéficier d'une grâce présidentielle.

Dès vendredi, comme toutes les chaînes de France Télé, son logo sera remplacé à l'antenne par la marque unique France.tv, sauf pendant l'offre jeunesse, où s'affichera le nom Okoo AFP/Archives

Dès vendredi, comme toutes les chaînes de France Télé, son logo sera remplacé à l'antenne par la marque unique France.tv, sauf pendant l'offre jeunesse, où s'affichera le nom Okoo, "repère pour les familles", selon Mme Roussel.

Forte de succès comme le dessin animé "Oscar et Malika" ou l'émission "Okoo-koo", France 4 se targue d'avoir dépassé les 15% de part d'audience (PDA) en avril entre 7h et 20H sur les 4-10 ans, son record.

Ses résultats sont plus confidentiels sur l'ensemble du public (0,8% de PDA de septembre à mi-février, selon Médiamétrie).

Mais la nouvelle numérotation offre une "opportunité majeure, celle de réintéresser les parents à ce que regardent leurs enfants, en multipliant les programmes partagés", a expliqué à la presse Pierre Siracusa, directeur des jeunes publics de France Télé.

"Rituels"

La chaîne, qui propose le magazine de témoignages "T'es au top", ou scientifique "C'est toujours pas sorcier", va ainsi renforcer sa dimension généraliste et familiale, tout en continuant la culture en soirée.

Elle va notamment accueillir une nouvelle case cinéma art et essai le jeudi soir, en plus du samedi, et réfléchit à une nouvelle case pour le spectacle vivant familial.

France 4 diffusera aussi de nouvelles séries comme "La colo" et proposera dès la rentrée des documentaires pour les 8-12 ans.

France 4 diffusera aussi de nouvelles séries comme "La colo" et proposera dès la rentrée des documentaires pour les 8-12 ans, de quoi lui permettre de rattraper la chaîne Gulli AFP/Archives

De quoi lui permettre de rattraper Gulli (19,7% de PDA auprès des 4-10 ans entre 6h et 20H, 1,2% de PDA sur l'ensemble du public en avril) ?

La chaîne du groupe M6, qui bascule du canal 18 au 12, compte elle aussi "continuer à progresser" auprès des enfants et des jeunes parents, à qui s'adresse le "Gulli Prime" (cinéma, divertissement) installé en soirée depuis 2022, a indiqué à l'AFP son président, Philippe Bony.

A l'heure où les jeunes se détournent de la télé traditionnelle, celle-ci permet encore, à l'inverse des plateformes, des "moments de partage" en famille, insiste-t-il.

Elle crée aussi "des rituels" et "du lien quotidien à travers des visages", complète Mme Roussel, soulignant que 3,8 millions d'enfants regardent chaque mois les programmes Okoo sur les chaînes de France Télé.