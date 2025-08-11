Nvidia et AMD verseront à Washington 15% de leurs revenus sur la vente de puces IA à la Chine

Les géants américains des semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces IA à la Chine

Les géants américains des semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant de la vente de puces destinées à l'intelligence artificielle à la Chine, une décision très inhabituelle, rapportée par plusieurs médias.

"Nous suivons les règles établies par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux", a affirmé Nvidia lundi dans une réponse écrite à l'AFP, sans mentionner ces 15%.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche mercredi dernier et a accepté de reverser au gouvernement américain une partie de ses revenus, un arrangement très inhabituel dans le commerce international des technologies, selon des informations initialement publiées dans le Financial Times, Bloomberg et le New York Times.

La société californienne est au coeur de la rivalité technologique entre Pékin et Washington. L'accès des entreprises chinoises à ses puces avancées "H20" constitue un enjeu majeur dans les discussions commerciales entre les deux puissances.

"Bien que nous n'ayons pas expédié de (puces) H20 en Chine depuis des mois, nous espérons que les règles de contrôle des exportations permettront à l'Amérique d'être compétitive en Chine et dans le monde entier", a encore commenté Nvidia dans son communiqué.

Le premier producteur mondial de semi-conducteurs a également estimé que les Etats-Unis ne pouvaient pas se permettre de "répéter" leurs erreurs commises dans le domaine de la 5G et "perdre son leadership en matière de télécommunications".

Tribut "politique"

La puce IA américaine "peut devenir la norme mondiale si nous nous lançons dans la course", a ajouté Nvidia.

Le mois dernier, l'entreprise est devenue la première à dépasser les 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, montrant à quel point les marchés misent sur l'intelligence artificielle, en train de révolutionner l'économie mondiale.

Début juillet, Nvidia a indiqué qu'il reprendrait les ventes de ses puces H20 en Chine, après que les autorités américaines ont levé certaines restrictions à l'exportation vers le pays asiatique.

Le fait de verser 15% des produits de la vente en Chine relève "en tout points d'une taxe politique qui ne dit pas son nom", estime Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"Nvidia et AMD ont accepté de céder au gouvernement américain 15% des revenus de leurs ventes de puces en Chine en échange du ticket d'entrée en or que sont les licences d'exportation", a-t-il ajouté, relevant par ailleurs le mutisme de la société AMD.

Advanced Micro Devices (AMD), basée dans la Silicon Valley, a également accepté de verser, selon plusieurs médias, 15% de ses revenus sur les ventes en Chine de ses puces MI308, dont l'exportation vers ce pays lui était auparavant interdite.

Selon le New York Times, cet accord pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars au gouvernement américain.

Le président américain Donald Trump avait annoncé mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les "puces et semi-conducteurs", sans préciser, pour l'instant, la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe douanière.