OpenAI "n'est pas à vendre", affirme son patron après l'offre d'achat de Musk

La start-up américaine OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, "n'est pas à vendre", a affirmé mardi son patron Sam Altman à Paris, après une offre de rachat non sollicitée du milliardaire Elon Musk pour la somme de 97,4 milliards de dollars.

"Nous avons cette mission de faire bénéficier toute l'humanité de l'intelligence artificielle générale (comparable à l'intelligence humaine NLDR). Et c'est ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas à vendre", a affirmé le dirigeant sur la scène de l'incubateur de start-up, Station F à Paris, où il est de passage dans le cadre du sommet mondial sur l'intelligence artificielle.

"Toute suggestion du contraire est vraiment trompeuse", avait indiqué quelques heures plus tôt Chris Lehane, vice-président en charge des affaires publiques chez OpenAI, lors d'un échange avec la presse, en marge du sommet.

Selon le Wall Street Journal et le New York Times, le consortium emmené par Elon Musk a proposé 97,4 milliards de dollars lundi au conseil d'administration pour l'acquisition de l'entité. Cette offre non sollicitée arrive au moment où Sam Altman essaie de lever des fonds et de transformer la start-up en société à but lucratif.

Il s'agit surtout d'une proposition "venant d'un concurrent, qui a du mal à suivre au niveau technologique et à rivaliser avec nous sur le marché", a assené Chris Lehane.

Déjà à la tête de Tesla et SpaceX, propriétaire du réseau social X, Elon Musk a lancé en 2023 sa propre start-up d'IA générative, xAI.

"Je pense qu'il tente de nous ralentir", a avancé Sam Altman, interrogé par Bloomberg TV au Grand palais où se tenait le sommet. "J'aimerais qu'il rivalise avec nous en mettant au point un meilleur produit", a-t-il poursuivi, dénonçant "beaucoup de tactiques, de poursuites en justice et de chose folles" de la part d'Elon Musk.

En décembre, l'homme le plus riche au monde, proche de Trump, a ouvert un nouveau front judiciaire contre OpenAI, en demandant à la justice américaine de l'empêcher de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif.