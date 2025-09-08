OpenAI soutient un film d'animation IA avec sortie prévue à Cannes

08 Sep. 2025
AFP
Image d'une vidéo générée par un nouvel outil d'intelligence artificielle, baptisé "Sora", dévoilé par OpenAI à Paris, le 16 février 2024

OpenAI collabore avec une société de production et un studio de création spécialisé pour réaliser un long métrage d'animation, baptisé "Critterz", qui doit constituer une démonstration des nouvelles capacités de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Les partenaires du projet ambitionnent une première projection en marge du prochain festival de Cannes, a indiqué lundi la maison de production britannique Vertigo Films, filiale de la société Federation Studios, basée à Paris.

Sollicités par l'AFP, les organisateurs du festival de Cannes n'ont pas donné suite dans l'immédiat. Une sortie mondiale est prévue, en 2026 également.

"Critterz" s'appuie sur l'univers du court-métrage du même nom, sorti en avril 2023 et conçu avec de l'IA par Chad Nelson, qui a depuis intégré OpenAI en tant que spécialiste créatif.

Le script du long métrage a été écrit par deux des scénaristes du film "Paddington au Pérou", sorti en début d'année et qui a rencontré le succès avec 171 millions de dollars de recettes au box-office mondial, selon le site Box Office Mojo.

Federation Studios assure le financement du projet, qui réunira une trentaine de personnes, avec un budget de "moins de 30 millions de dollars", a indiqué Vertigo, soit "beaucoup moins que ce que coûtent les films d'animation en moyenne".

A titre d'exemple, le studio Pixar, filiale de Disney, a déboursé 200 millions de dollars pour "Vice-Versa 2", n°1 du box-office 2024 dans le monde (1,7 milliard de dollars de recettes).

"OpenAI veut prouver que l'intelligence artificielle générative peut faire des films plus vite et moins cher qu'Hollywood ne le fait aujourd'hui", selon le communiqué.

OpenAI met à disposition de l'équipe ses "outils et ressources informatiques".

Connu du grand public surtout pour son interface ChatGPT, la start-up a aussi lancé des logiciels de génération d'images grâce à l'IA, d'abord Dall-E en 2021 (texte à image), puis Sora en 2024 (texte à vidéo).

Les partenaires visent à réaliser un long métrage animé en neuf mois "au lieu des trois ans qui sont habituellement nécessaires", a expliqué James Richardson, co-fondateur de Vertigo Films.

La production va embaucher des artistes pour réaliser des dessins qui serviront à alimenter des modèles d'intelligence artificielle générative. Le film sera "en grande partie conçu avec de l'IA", selon Vertigo.

Critterz ne sera pas le premier long métrage d'animation fabriqué avec de l'IA générative.

En 2024, sont sortis "DreadClub: Vampire's Verdict", considéré comme le premier long métrage d'animation IA et réalisé avec un budget de 405 dollars, ainsi que "Where the Robots Grow".

Les deux films, de même que le court-métrage "Critterz", ont reçu un accueil critique et public plutôt frais, tancés tant pour leur graphisme que pour leur narration.

