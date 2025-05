Panne à l'aéroport de Paris-Orly, 130 vols annulés dimanche

Des milliers de passagers qui devaient décoller de l'aéroport de Paris-Orly ou y atterrir dimanche ont vu leur vol annulé à la dernière minute, parfois même alors qu'ils étaient déjà installés dans l'avion, après une panne de contrôle aérien, sans visibilité sur le retour à la normale.

Environ 130 vols étaient annulés, pour moitié au départ de l'aéroport, pour moitié à l'arrivée, soit 40% des quelque 330 vols prévus, a indiqué à l'AFP un porte-parole d'Aéroports de Paris (ADP).

Debout près de valises à roulettes, Agnès Zilouri, 46 ans, cherche où faire asseoir sa mère de 86 ans qui se rend au Maroc pour les obsèques de son frère. "Notre vol pour Oujda, prévu à 21H20, est annulé. Heureusement que j'accompagne ma mère", dit-elle, au côté de son fils de 6 ans.

Dans le hall des départs de l'aéroport d'Orly 4, un message sur fond orange avertit les voyageurs: "Panne des dispositifs de contrôle de la navigation aérienne, des retards et annulations de vols sont à prévoir."

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a en effet "demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 40% sur l'aéroport de Paris-Orly pour la fin de journée", jusqu'au couvre-feu de 23H30, "suite à une panne des dispositifs de contrôle aérien de la tour d'Orly".

"Il s'agit d'une panne de radar", a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire.

La DGAC n'était pas en mesure dimanche soir d'indiquer le moment auquel un retour à la normale était envisagé, mais si la panne se prolonge, de nouvelles annulations pourraient être à prévoir lundi.

Annulés, le vol Air France de 19H20 en provenance de Toulouse, le Vueling de 18H40 à destination de Londres ou encore celui de Transavia qui devait décoller pour Amsterdam à 19H10: sur le site internet de l'aéroport, le tableau des vols affiche de nombreux vols supprimés ou retardés.

Seule solution: un vol à 300 euros

Un voyageur regarde des panneaux d'informatino sur les vols lors d'une panne des systèmes de contrôle aérien à l'aéroport de Paris-Orly, au sud de Paris, le 18 mai 2025 AFP

Dans une cafétéria, nombre de voyageurs téléphonent pour annoncer, dans différentes langues, à leurs proches que leur vol est retardé ou annulé...

Fayçal Benkhaldoun, 63 ans, cherche à tout prix à voyager vers la Tunisie, après l'annulation du dernier vol pour Oujda. "Je vais essayer de prendre le prochain vol pour Casablanca puis je prendrai un taxi pour Oujda. On a une réunion à 9h du matin que je ne veux pas manquer".

Élodie Bélicot, 44 ans, qui partait en vacances, explique prendre l'annulation de son vol "plutôt bien, il y a des choses plus graves dans la vie que ne pas partir en vacances. Il y avait une dame tout à l'heure devant nous qui devait rejoindre sa maman qui était mourante pour la voir la dernière fois."

Au guichet d'une compagnie aérienne, Azgal Abichou, chef d'entreprise de 63 ans, explique qu'il cherche un autre vol après l'annulation de son vol pour Tunis. "On était dans l'avion, tous assis et ceinturés, prêts à partir, quand ils nous ont fait débarquer et récupérer nos bagages... puis galérer", a-t-il à l'AFP, dans l'attente depuis plusieurs heures d'un mail promis par la compagnie Transavia.

Romane Penault, étudiante de 22 ans, attend elle aussi un mail de la compagnie aérienne qui était censée la faire voyager: "la seule solution c'est un vol à 300 euros mais il ne reste qu'une seule place et on est deux. Et on n'est pas sûr qu'il décolle. Pour l'instant on va rentrer chez nous".

L'aéroport de Paris-Orly, situé à 10 kilomètres au sud de la capitale française, a vu passer plus de 33 millions de passagers en 2024, soit la moitié de la fréquentation de Paris-Charles-de-Gaulle, selon les chiffres publiés par Aéroport de Paris (ADP).