Panne à l'aéroport de Paris-Orly, la DGAC demande l'annulation de 15% des vols lundi

La situation restera compliquée lundi pour les passagers de l'aéroport de Paris-Orly, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ayant demandé dimanche soir aux compagnies aériennes d'annuler 15% de leurs vols pour cette journée, à cause d'une panne de contrôle aérien survenue dimanche et pas encore résolue.

La DGAC "demande aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 15% sur l'aéroport de Paris-Orly pour la journée du lundi 19 mai 2025", et prévient en outre que "des retards sont à prévoir".

Elle invite les passagers concernés "à se rapprocher de leurs compagnies aériennes pour connaître l'état de leurs vols".

Car la panne qui a affecté le trafic de l'aéroport dimanche après-midi, provoquant l'annulation de 40% des vols à partir de 16H00 et jusqu'au couvre-feu de 23H30, n'était toujours pas résolue dimanche en fin de soirée.

"Suite au dysfonctionnement constaté dans le dispositif de contrôle aérien de la tour de Paris-Orly ce dimanche 18 mai, la situation est en voie d'amélioration mais nécessite néanmoins le maintien d'une régulation du trafic aérien", précise ainsi la DGAC.

"On gère. Ce n'est pas réparé", a précisé à l'AFP dimanche soir une source aéroportuaire, qui avait indiqué auparavant qu'"il s'agit d'une panne de radar".

Dimanche, 130 vols environ ont été annulés, selon Aéroports de Paris (ADP). Des milliers de passagers qui devaient décoller d'Orly ou y atterrir ont vu leur vol annulé à la dernière minute, parfois même alors qu'ils étaient déjà installés dans l'avion.

"On était dans l'avion, tous assis et ceinturés, prêts à partir, quand ils nous ont fait débarquer et récupérer nos bagages... puis galérer", a raconté à l'AFP,Azgal Abichou, chef d'entreprise de 63 ans.

"La seule solution c'est un vol à 300 euros mais il ne reste qu'une seule place et on est deux. Et on n'est pas sûr qu'il décolle", déplore Romane Penault, étudiante de 22 ans. Alors "pour l'instant on va rentrer chez nous".

Files d'attente

Annulés, le vol EasyJet de 21H05 en provenance de Nice ou le Vueling de 21H05 pour Valence à destination de Londres, tandis que celui qui devait partir pour Barcelone à 21H40 est désormais annoncé pour 00H33: sur le site internet de l'aéroport, le tableau des vols affiche de nombreux vols supprimés ou retardés.

Un voyageur regarde des panneaux d'informatino sur les vols lors d'une panne des systèmes de contrôle aérien à l'aéroport de Paris-Orly, au sud de Paris, le 18 mai 2025 AFP

De longues files d'attentes de passagers se sont formées aux guichets de l'aéroport. Dans une cafétéria, nombre de voyageurs téléphonent pour annoncer, dans différentes langues, à leurs proches que leur vol est retardé ou annulé.

Debout près de valises à roulettes dimanche après-midi, Agnès Zilouri, 46 ans, cherche où faire asseoir sa mère de 86 ans qui se rend au Maroc pour les obsèques de son frère. "Notre vol pour Oujda, prévu à 21H20, est annulé. Heureusement que j'accompagne ma mère", dit-elle, au côté de son fils de 6 ans.

Élodie Bélicot, 44 ans, qui partait en vacances, reste philosophe. "Il y a des choses plus graves dans la vie que ne pas partir en vacances. Il y avait une dame tout à l'heure devant nous qui devait rejoindre sa maman qui était mourante pour la voir la dernière fois."

L'aéroport de Paris-Orly, situé à 10 kilomètres au sud de la capitale française, a vu passer plus de 33 millions de passagers en 2024, moitié moins que l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, situé lui à une vingtaine de kilomètres au nord, selon les chiffres publiés par Aéroport de Paris (ADP).