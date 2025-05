Partenariat entre xAI et Telegram, qui va recevoir 300 millions de dollars

Telegram a passé un accord avec xAI qui prévoit la mise à disposition de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) générative Grok sur la plateforme de messagerie pour une durée d'un an moyennant le versement de 300 millions de dollars en numéraire et actions par le groupe contrôlé par Elon Musk.

Outre cette enveloppe, Telegram recevra également la moitié du chiffre d'affaires tiré des abonnements payants à xAI souscrits via son application, a annoncé mercredi son patron, Pavel Durov, sur X (ex-Twitter).

Grok sera accessible à partir de cet été, a précisé le dirigeant, sans plus de précision. Sollicité par l'AFP à ce sujet, Telegram n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Logo de l'application Telegram sur un Ipad à Hanoi, au Vietnam, le 23 mai 2025. AFP/Archives

Les termes du partenariat peuvent paraître déséquilibrés mais ils permettent à xAI, qui a absorbé X fin mars, et à Grok d'accéder aux nombreux utilisateurs de Telegram, que Pavel Durov a estimé mercredi à plus d'un milliard de personnes.

Les grands acteurs de l'IA générative cherchent à accélérer l'adoption de leurs assistants respectifs pour acquérir une taille critique et rentabiliser les sommes colossales investies dans leur développement.

Arrivé en novembre 2023, Grok s'est lancé très tard dans la course et accuse aujourd'hui un retard significatif sur ChatGPT (OpenAI) et Gemini (Google).

Grok est accessible à tous via X, mais avec des limites pour les utilisateurs non payants. La plateforme propose trois formules d'abonnement payant, la plus chère revenant à 40 dollars par mois ou 395 dollars par an.

Pavel Durov est sous le coup d'une mise en examen par des juges français pour de multiples infractions liées aux défauts de contrôle des contenus postés sur Telegram.

Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la clôture de l'instruction et un possible renvoi en procès.