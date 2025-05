Pas de solution "à ce stade" entre la France et la Chine sur le cognac, affirme Eric Lombard

Les discussions entre la France et la Chine concernant le contentieux sur le cognac français n'ont pas permis une solution définitive "à ce stade", a affirmé jeudi le ministre de l'Economie Eric Lombard à l'issue d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

"Le dialogue économique, à ce stade, n'a pas permis d'apporter une solution définitive à ce contentieux, mais je sais néanmoins pour en avoir longuement parlé avec son excellence He Lifeng que la porte de la discussion reste ouverte", a indiqué M. Lombard, à l'heure où des sanctions chinoises contre ce secteur affectent durement la filière française.

"J'ai souhaité insister sur l'importance pour nous de revenir à la solution qui prévalait avant 2024. Je veux dire ici la confiance de notre capacité commune à y parvenir", a encore affirmé le ministre, rappelant que le cognac représentait 1,4 milliard d'euros d'exportations annuelles françaises vers la Chine.

"Il s'agit pour la France d'un sujet de première importance", a-t-il ajouté devant la presse au ministère de l'Economie, en compagnie du vice-Premier ministre chinois, qui effectue une visite de trois jours en France jusqu'à ce jeudi.

Les relations entre la France et la Chine ont été affectées ces derniers mois par plusieurs dossiers économiques épineux qui touchent notamment les filières françaises du cognac et de la viande bovine.

Des mesures antidumping temporaires de Pékin imposent depuis mi-novembre aux importateurs de brandys européens (eaux-de-vie de vin, essentiellement du cognac) de déposer auprès des douanes chinoises une caution, en représailles à une procédure européenne visant les subventions d'État dont bénéficient les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Ces mesures ont porté un coup en France à la filière cognac, qui affirme perdre 50 millions d'euros par mois depuis leur instauration.

Emmanuel Macron s'est déclaré mardi "raisonnablement optimiste" quant aux négociations en cours avec la Chine sur le cognac.

En préambule de la réunion entre les représentants français et chinois au ministère de l'Economie, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a appelé la France à proposer un climat des affaires "plus équitable, plus juste et plus prévisible"