Pays-Bas: les énergies renouvelables assurent pour la première fois la majorité de l'électricité

Pour la première fois dans l'histoire des Pays-Bas, la majorité de leur électricité a été produite au premier semestre par des énergies renouvelables, l'éolien en mer y apportant une contribution significative.

Selon le Bureau central de statistique (CBS), 53% de la production d’électricité néerlandaise est provenue de sources renouvelables au cours du premier semestre, soit 32,3 milliards de kilowattheures (kWh) sur un total de 60,5 milliards de kWh.

La production d'électricité éolienne a augmenté de 4,4 milliards de kWh pour atteindre à elle seule 17,4 milliards de kWh. Plus des deux tiers de cette augmentation sont dus à la production d'éoliennes en mer, grâce à l'élan donné par deux nouveaux parcs éoliens au large des côtes néerlandaises.

La capacité sur terre a également augmenté après que de nouvelles éoliennes ont remplacé des éoliennes plus petites et plus anciennes.

La production d’électricité solaire a atteint 11,7 milliards, soit une augmentation de 0,8 milliard de kWh.

Au sein de l’Union européenne, les Pays-Bas se situent dans la moyenne en termes de production d'électricité renouvelable, devant la France et la Belgique, mais derrière des pionniers comme le Danemark et la Suède.

La consommation totale d'électricité aux Pays-Bas a augmenté de 5% pour atteindre 55,8 milliards de kWh au premier semestre 2024, chiffre légèrement inférieur aux niveaux observés avant la pandémie de Covid-19, selon CBS.