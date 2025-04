Pékin affirme que ses relations avec l'UE apportent "une stabilité précieuse" à l'économie mondiale

La Chine a affirmé mercredi que ses relations avec l'Union européenne "apporteront une stabilité précieuse" à l'économie et au commerce mondiaux, au moment où la Chine compte ses alliés face au bras de fer commercial engagé par Washington.

"En défendant ensemble le système commercial multilatéral dans le contexte actuel", la Chine et l'Union européenne "apporteront une précieuse stabilité et une plus grande prévisibilité à l'économie et au commerce mondiaux", a déclaré lors d'un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Pékin et Bruxelles sont confrontés à la tempête provoquée par la campagne de droits de douane américains, qui a plongé les marchés mondiaux dans l'instabilité.

Les produits chinois sont les principaux visés par le président Donald Trump, avec des surtaxes atteignant le niveau vertigineux de 145%.

Le bloc européen entend de son côté diversifier ses partenaires commerciaux face à un allié américain devenu imprévisible.

Plus tôt dans le mois, le président chinois Xi Jinping a saisi l'occasion en invitant l'UE et la Chine à mutualiser leurs forces pour "résister" ensemble à la "coercition".

L'UE et la Chine doivent également tenir un sommet symbolique en juillet prochain, à l'occasion des 50 ans de leur relation.

Les points de discorde restent toutefois nombreux entre Bruxelles et Pékin.

L'UE a ouvert plusieurs enquêtes anti-subventions contre les produits chinois, notamment les véhicules électriques, accusant Pékin de concurrence déloyale.

Bruxelles a également imposé des sanctions contre des responsables chinois pour "graves atteintes aux droits de l'Homme" contre les minorités musulmanes du Xinjiang.

Pékin a répliqué en sanctionnant des députés européens, chercheurs et institutions européennes.

Citant un responsable du Parlement européen, le média Politico a rapporté mercredi que la Chine envisageait de lever ces sanctions.

Interrogé lors d'un point de presse régulier, le porte-parole de la diplomatie chinoise n'a pas confirmé cette information, mais a déclaré que les relations avec l’Union européenne montraient une "dynamique positive".

"Les membres du Parlement européen sont chaleureusement encouragés à se rendre plus souvent en Chine", a-t-il affirmé.