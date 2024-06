Pendant les JO, environ 140 stations seront surchargées à un moment ou un autre

Les transports seront prêts pour les Jeux olympiques, répètent les acteurs du secteur. Pour autant, le métro et le RER seront mis à rude épreuve, avec environ 140 stations sur près de 450 à Paris et en proche banlieue qui seront surchargées à un moment ou un autre de la quinzaine, selon des données de prévision analysées heure par heure par l'AFP.

La plupart des stations de métro et RER engorgées se concentreront dans l'ouest et le nord de Paris, autour du Champ de Mars, de la place de la Concorde, des gares du Nord et de l'Est et bien sûr, aux abord du Stade de France, de Roland-Garros et du Parc de Princes.

L'AFP a recueilli les données du site anticiperlesjeux.gouv.fr, mis en ligne par le ministère des Transports, pour aider les Franciliens à naviguer pendant cette période où 12 millions de visiteurs sont attendus en région parisienne.

Carte des stations de métro et de RER de Paris indiquant leur niveau de fréquentation pendant la quinzaine des Jeux olympiques d'après le site anticiperlesjeux.gouv.fr géré par le ministère des Transports AFP

Sur ce site, les autorités montrent une carte avec chaque station pour laquelle on peut, pour un jour et une heure données durant les JO, connaître le niveau de surfréquentation prédit, selon l'affluence attendue aux différentes épreuves: "très fréquenté", "extrêmement fréquenté" et "à éviter". L'AFP a agrégé ces données pour comprendre quelles stations seraient les plus touchées, et quand.

Premier constat: durant les deux semaines des Jeux (26 juillet au 11 août), une trentaine de stations de métro et de RER seront concernées plus de la moitié du temps par un de ces niveaux.

Heure de pointe à 23h00

Classement des stations parisiennes de métro ou de RER qui seront fermées ou les plus fréquentées par le trafic de voyageurs pendant la quinzaine des Jeux olympiques, par niveau de fréquentation d'après anticiperlesjeux.gouv.fr AFP

Palme de la station la plus engorgée de la capitale: La Motte-Picquet Grenelle, où s'arrêtent trois lignes du métro. Située près du Trocadéro (marche, cyclisme sur route), du Champ de Mars (judo, lutte) et de la tour Eiffel (beach volley), elle est classée "à éviter" en moyenne huit heures par jour pendant les deux semaines d'épreuve.

Pendant sept autres heures de la journée, elle sera "très" ou "extrêmement" fréquentée.

Trois stations seront entièrement fermées pour raison de sécurité pendant toute la durée des Jeux: Tuileries, Concorde et Champs-Elysées Clémenceau.

Résultat, les stations à proximité comme Franklin Roosevelt, Madeleine ou Alma-Marceau, à privilégier pour accéder à au moins quatre sites olympiques (Invalides, Concorde, Grand Palais et pont Alexandre III) seront surchargées pendant une dizaine d'heures par jour, en particulier l'après-midi.

Autre particularité de la quinzaine olympique: l'apparition d'une nouvelle heure de pointe en plus de celles du matin et de l'après-midi, aux alentours de 23h00.

Le retour des spectateurs des sites de compétition vers la capitale risque de surcharger le réseau en fin de soirée, notamment les lignes 5 et 7, à hauteur des gares du Nord et de l'Est.

Ces deux gares, d'où les spectateurs pourront rejoindre un certain nombre de sites en dehors de Paris comme le Stade de France (athlétisme, rugby), Le Bourget (escalade), Villepinte (boxe, pentathlon) et Vaires-sur-Marne (aviron, canoë) comptent entre 14 et 16 heures de surfréquentation par jour.

Essentielle ligne 14

Nombre de stations surfréquentées par heure de la journée pendant la quinzaine des Jeux olympiques, en fonction du niveau de fréquentation et d'après les données d'anticiperlesjeux.gouv.fr AFP

Autre point chaud souvent souligné par les autorités, les compétitions organisées au stade de Roland-Garros (tennis, boxe) et au Parc des Princes (football) provoqueront des pics d'affluence sur les lignes 9 et 10 du métro vers 19h00 et 23h00.

Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports dans la région, a mis en place des navettes de bus depuis la Porte Maillot et la Porte Dauphine pour soulager ces lignes, pas calibrées pour absorber un tel afflux de spectateurs.

Enfin, seule infrastructure livrée à temps dans le cadre des Jeux olympiques, le prolongement de la ligne 14 au nord à Saint-Denis-Pleyel et au sud à l'aéroport d'Orly, devrait jouer un rôle capital pour désengorger la ligne 13 voisine et les RER B et D.

La station Gare du Nord sera l'une des plus fréquentées de Paris durant les Jeux olympiques AFP

Située à un quart d'heure à pied du Stade de France, la station Saint-Denis-Pleyel - qui ouvrira le 24 juin - ne connaîtra que quelques perturbations aux heures de pointe. Les stations précédentes seront elles très peu touchées.

A l'inverse, sur la ligne 13, éternelle malade du métro parisien en raison de son engorgement chronique, toutes les stations entre La Fourche et Saint-Denis-Porte de Paris seront saturées en moyenne 10 à 12 heures par jour.