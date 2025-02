Peppa Pig aura bientôt un nouveau petit frère ou une petite sœur

La famille de l'héroïne planétaire Peppa Pig s'agrandit: la petite truie va bientôt avoir un nouveau petit frère ou une petite sœur, ouvrant la voie à de nouvelles péripéties dans cette lucrative série britannique aimée des enfants du monde entier.

"Je suis excitée de partager que notre famille va s’agrandir parce que nous allons avoir un nouveau bébé", a annoncé jeudi le personnage de Maman Pig lors d'une séquence diffusée sur la chaîne de télévision ITV.

Depuis le lancement du dessin animé en 2004 par Channel 5, les personnages principaux du dessin animé ont peu évolué, composé du couple Papa Pig et Maman Pig et de leurs deux enfants Peppa, quatre ans, et son petit frère George, deux ans.

Dans la séquence, Maman Pig s'est dite "un peu bouleversée à l'idée d'avoir trois enfants de moins de cinq ans qui courent partout, mais surtout absolument ravie".

Peppa et George eux aussi sont "très excités", a-t-elle ajouté. "Ils me demandent tous les jours quelle taille a le bébé, quand il va arriver et s'il aime les dinosaures (comme George, ndlr) ou les flaques de boue", dans lesquelles Peppa et ses amis adorent sauter.

La grossesse de Maman Pig doit être dévoilée dans le dernier épisode de la saison actuelle, qui sera diffusé le 30 mars, jour de la fête des mères au Royaume-Uni.

Avec huit saisons, le dessin animé connait un succès mondial et est désormais diffusé en 40 langues et dans plus de 180 pays.

Il a inspiré des parcs d'attraction au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, généré de nombreux produits dérivés avec l'octroi de plusieurs centaines de licences (jouets, magazines, jeux vidéos, dentifrices, etc.), et l’héroïne a même figuré sur un timbre de collection de l'opérateur postal britannique Royal Mail.

En 2019, le studio Entertainment One, créateur de Peppa Pig, a été racheté pour 4 milliards de dollars (3,84 milliards euros) par le fabricant de jouets américain Hasbro. A l'époque, Peppa Pig générait plus d'un milliard de dollars de revenus par an au studio.