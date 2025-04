Philippe Corbé, ex-BFMTV, devient directeur de l'information de France Inter

Ancien directeur de la rédaction de BFMTV, Philippe Corbé, 45 ans, a été nommé directeur de l'information de France Inter, a annoncé à l'AFP Adèle Van Reeth, directrice de la radio publique qui cavale en tête des audiences.

Le journaliste succède à Marc Fauvelle, lui-même parti pour BFMTV pour y présenter un rendez-vous d'information, dont la case et le démarrage n'ont pas été encore précisés.

L'annonce de l'arrivée de Philippe Corbé au sein du groupe Radio France, à partir du 22 avril, a été faite vendredi après-midi à la rédaction par Adèle Van Reeth.

"Quatre critères" étaient recherchés, dont celui d'"une expérience de management dans un grand média, une expertise du terrain et de la radio", et aussi la volonté "d'incarner la chaîne à l'extérieur pour la valoriser et nous défendre face à nos détracteurs", a-t-elle indiqué à l'AFP.

Adèle Van Reeth entend aussi avec cette nomination "se projeter sur le long terme", avec comme étape clé la couverture de la prochaine élection présidentielle.

Le nouveau directeur de l'information fonctionnera en tandem avec Rémi Sulmont, directeur de la rédaction de France Inter.

Philippe Corbé était directeur de la rédaction de BFMTV depuis mars 2023, après en avoir été chef du service politique. Auparavant, il avait passé plusieurs années au sein de la radio RTL, notamment comme correspondant aux Etats-Unis.

Philippe Corbé avait quitté à l'automne dernier la chaîne télé, rachetée avec RMC en juillet 2024 par l'armateur CMA CGM, contrôlé par le milliardaire Rodolphe Saadé.

Ce rachat, qui a entraîné des changements dans l'organigramme de la chaîne info, s'est accompagné de départs au sein des rédactions et a provoqué des incertitudes.