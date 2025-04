Plainte en Autriche contre Ubisoft, accusé de collecte illégale de données

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft fait l'objet d'une plainte déposée jeudi en Autriche, où une ONG l'accuse de collecter illégalement les données personnelles de ses utilisateurs en les obligeant à se connecter à internet.

L'association "None of your business" (Noyb), signifiant en anglais "Ce ne sont pas vos affaires", reproche à l'éditeur de ne pas recueillir de consentement lorsqu'il exploite ces informations à des fins commerciales.

"Les jeux vidéo ont beau être chers, cela n'empêche pas des entreprises comme Ubisoft d'obliger leurs clients à se connecter pour des jeux hors ligne, simplement pour gagner plus d'argent en retraçant leur comportement", déplore l'avocate Lisa Steinfeld, citée dans le communiqué.

L'ONG représente un client s'étant rendu compte qu'en laissant tourner dix minutes le jeu "Far Cry Primal", sorti en 2016, il avait établi 150 connections à des serveurs externes, dont ceux de Google et d'Amazon.

"Il n'est pas possible de savoir quelles données sont envoyées puisque les transmissions ont été cryptées", selon la plainte consultée par l'AFP.

Noyb demande au régulateur autrichien DSB une "mise en conformité" avec le Règlement général européen de protection des données (RGPD) qui requiert l'autorisation de l'utilisateur dans pareil cas.

L'ONG viennoise réclame aussi l'instauration d'une amende administrative "pouvant aller jusqu'à 92 millions d'euros compte tenu du chiffre d'affaires annuel d'Ubisoft, qui s'élève à plus de deux milliards d'euros".

Selon l'association contactée par l'AFP, "du point de vue de la protection des données", l'approche d'Ubisoft est "l'une des plus préoccupantes" du secteur.

L'éditeur connu pour ses sagas Assassin's Creed, Prince of Persia ou Rainbow Six, affirme de son côté qu'une "connexion n'est obligatoire qu'au premier lancement du jeu pour valider l'achat et ajouter le jeu au compte du joueur".

"Nos jeux solos peuvent ensuite être joués hors ligne si le joueur le souhaite", a-t-il réagi auprès de l'AFP. En cas de connexion, les données "sont utilisées pour améliorer les performances du jeu".

Sur ce même sujet de collecte des données, le géant japonais Sony avait voulu en mai 2024 imposer aux joueurs PC de "Helldivers 2", un jeu de tir coopératif très populaire, de s'inscrire sur son service en ligne Playstation Network, provoquant une fronde qui l'a poussé à revenir sur sa décision.