Plaintes de L214 contre Lidl France et deux élevages porcins

L'association animaliste L214 a porté plainte contre Lidl France et deux élevages porcins partenaires du distributeur, dénonçant avec de nouvelles images choc des cas de maltraitance animale et une "tromperie du consommateur", a-t-elle annoncé jeudi.

Les photos et vidéos enregistrées début février par L214 dans deux élevages, un dans la Sarthe et un dans le Finistère, montrent "des violations flagrantes de la réglementation, comme la coupe systématique des queues", interdite, précise l'association dans un communiqué.

Les pratiques sont "encore plus préoccupantes" au sein de l'élevage du Finistère: L214 signale notamment des locaux insalubres, la présence d'animaux agonisants ou encore le recours au "claquage" qui consiste à tuer les porcelets non viables ou jugés moins rentables en les projetant contre un mur ou contre le sol.

Ces deux élevages font pourtant partie d'un programme de Lidl France en faveur du bien-être animal dans la filière porcine, qui subventionne des exploitations respectant certains critères d'amélioration des conditions d'élevage.

L214 a porté plainte pour "mauvais traitements commis par un professionnel" auprès des parquets du Mans et de Quimper. Les deux plaintes - envoyées mercredi et dont l'AFP a pu consulter une copie - ciblent également Lidl France pour "complicité de mauvais traitements envers animaux" et pratiques commerciales trompeuses".

Pour Sébastien Arsac, cofondateur et directeur des enquêtes de L214, "Lidl fait de grandes promesses pour rassurer les consommateurs" mais "même les élevages sélectionnés par l'enseigne ne respectent pas les besoins fondamentaux des animaux et violent la réglementation en place depuis plus de 20 ans".

Sollicité par l'AFP pour un commentaire au sujet de ces plaintes, Lidl France n'a pas réagi dans l'immédiat.

L214, qui entend réduire la maltraitance animale en faisant évoluer la réglementation, vise à terme la disparition de l'élevage, de la pêche et de l'abattage d'animaux au profit d'une alimentation entièrement végétale.