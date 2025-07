Plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé, Emilien éliminé des "12 coups de midi" sur TF1

Plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé en France, Emilien a été éliminé des "12 coups de midi" sur TF1 dimanche, après 640 participations à cette émission dans laquelle il figurait depuis septembre 2023.

Au total, le jeune homme de 22 ans a remporté 2,5 millions d'euros de gains, en argent et cadeaux. Au palmarès des plus gros gagnants de l'histoire des jeux télé, il devance un autre candidat des "12 coups de midi", Bruno Lafourcade (plus d'un million d'euros en argent et cadeaux).

"C'était une expérience exceptionnelle depuis 21 mois. Aucun regret. Jamais je ne m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps", a réagi Emilien sur le plateau.

La dernière question à laquelle il n'a pas eu le temps de répondre: "Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde?".

Originaire de Vendée, Emilien (son nom de famille n'est pas dévoilé pour préserver sa vie privée) suivait auparavant des études d'histoire-géographie à Toulouse, qu'il a mises entre parenthèses car il ne pouvait pas les mener de front avec le jeu.

Il est fan de longue date des "12 coups de midi", qu'il regardait enfant en famille, le plus souvent avec ses grands-parents.

Après un premier casting raté à l'âge de 18 ans, il avait retenté sa chance il y a deux ans, sur les conseils de sa grand-mère.