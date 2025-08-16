Pollution plastique: les pays favorables à un traité ambitieux ont gagné en "force", selon Paris

La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le 13 août 2025 à Genève

Les pays aux positions les plus ambitieuses pour réduire la pollution plastique ont gagné en "force" en vue d'une prochaine session de négociation, après l'échec des pourparlers à Genève sur l'adoption d'un traité, a jugé samedi le gouvernement français.

"On n'a pas réussi à trouver un accord, mais (...) près de 120 pays sont aujourd'hui unis pour avoir un traité ambitieux sur le plastique. Et ces dix jours de discussions ont permis de rapprocher les positions entre ces pays unis", a observé la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur la radio France Inter.

"Souvent, le bât blesse dans les négociations sur les sujets de financements, là où finalement on est assez proche d'un accord, surtout sur ces sujets-là et ça nous donne de la force pour les rounds potentiels suivants", selon elle.

"L'Union européenne appelle de ses vœux à ce qu'on poursuive cette négociation", a souligné la ministre.

Dix jours de pourparlers diplomatiques tendus à Genève se sont terminés vendredi à l'aube par un constat d'échec cuisant pour l'environnement et la diplomatie, en l'absence d'accord sur un traité contre la pollution plastique.

"Ce qui est nouveau dans cette négociation, c'est que les Etats-Unis ont rejoint le camp de ceux qui ne veulent pas un accord", a remarqué Agnès Pannier-Runacher.

"La stratégie de blocage systématique des pays producteurs de pétrole - qu'il s'agisse du Moyen-Orient, de la Russie, donc désormais des Etats-Unis - a fonctionné", selon elle.

"En tant que pays consommateur de plastique (...) il y a la capacité à prendre des décisions qui s'imposent aux pays producteurs de pétrole et de plastique. C'est ce que nous avons fait en Europe et c'est sans doute une piste aussi pour remettre de la pression dans le système", a-t-elle encore dit.

Économie
FRANCE

