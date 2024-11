Pour Fox News, une soirée électorale très réussie

Il y a quatre ans, la chaîne préférée des conservateurs américains Fox News avait frappé un grand coup en prédisant plusieurs jours avant ses concurrentes la victoire de Joe Biden en Arizona. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle a encore devancé de plusieurs heures ses rivales en annonçant la victoire finale de Donald Trump.

Il était un peu moins de 02H00 du matin sur la côte est américaine (07H00 GMT) quand la chaîne d'information, propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, a assuré, en s'appuyant sur ses projections, que Donald Trump, 78 ans, deviendrait le "47e président des Etats-Unis", grâce à sa victoire dans les Etats du Wisconsin et de Pennsylvanie.

Les autres grandes chaînes n'ont pu confirmer l'information, qui a secoué la planète, qu'après 10H00 GMT.

C'est une incontestable victoire pour Fox News, qui met en lumière ses deux visages: d'un côté, celui de chroniqueurs très politisés, aux avant-postes des batailles idéologiques des conservateurs américains, de l'autre une capacité à faire jeu égal, voire à s'imposer, sur la concurrence, CNN en tête, lors des grands rendez-vous d'information.

Lors des soirées électorales américaines, en l'absence de résultats officiels rapides, c'est aux médias que revient la lourde responsabilité d'annoncer un vainqueur.

Dans les coulisses des plateaux télé, la pression repose sur les "decision desks", des équipes de statisticiens et d'analystes qui alimentent l'antenne d'estimations à partir des premiers résultats, forcément parcellaires.

Un consortium de chaînes (ABC, CBS, NBC News, CNN) travaille avec l'institut Edison Research qui lui fournit sondages de sortie des urnes, projections et comptage, tandis que Fox News travaille, comme l'agence de presse Associated Press, avec l'institut NORC de l'université de Chicago.

En 2020, Fox News s'était déjà distinguée en attribuant, seulement quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, une victoire cruciale en Arizona au démocrate Joe Biden. L'annonce, confirmée plusieurs jours plus tard par les autres médias, avait provoqué la fureur de Donald Trump et de ses partisans, qui a eu de lourdes et imprévisibles conséquences ensuite.

Loin de bénéficier de sa rapidité, Fox News avait vu ses téléspectateurs migrer vers des chaînes concurrentes de l'univers médiatique conservateur. La chaîne de Rupert Murdoch avait alors accueilli à bras ouvert sur ses plateaux les proches de Donald Trump qui dénonçaient, sans preuve, des fraudes et pointaient les machines à voter de la société Dominion Voting Systems.

Dominion a attaqué Fox News en justice pour diffamation et la chaîne a payé en 2023 la somme faramineuse de 787,5 millions de dollars pour conclure l'affaire à l'amiable et s'éviter un procès embarrassant.