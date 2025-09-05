Pour ses débuts sur M6 dimanche, Anne-Sophie Lapix reçoit Kylian Mbappé

Le footballeur Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse à la veille du match contre l'Ukraine pour les qualifications au Mondial-2026, le 4 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne

Le footballeur superstar Kylian Mbappé sera le premier invité d'Anne-Sophie Lapix pour sa nouvelle émission hebdomadaire d'interviews sur M6, dimanche à 20h20, a annoncé la chaîne vendredi à l'AFP.

"Nous voulions une personnalité exceptionnelle, dont la parole est rare et qui rassemble les générations pour ce premier numéro du 20 20" (le nom de l'émission), a déclaré la journaliste dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Le nom de Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence à quelques mois de la Coupe du monde de foot que diffusera M6. Nous sommes extrêmement heureux qu'il ait accepté d'inaugurer l'émission", a-t-elle ajouté au sujet de l'attaquant star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France.

Les Bleus affrontent l'Ukraine vendredi soir puis l'Islande mardi 9 septembre pour les qualifications au Mondial-2026.

Anne-Sophie Lapix, 53 ans, a rejoint M6 et RTL, qui appartiennent au même groupe, après avoir été évincée de la présentation du JT de 20H00 de France 2, au terme de huit saisons.

Le "20 20" sur M6 sera une interview de 10 minutes enregistrée dans les conditions du direct et diffusée chaque dimanche à 20h20, après le journal. Une séquence supplémentaire sera ensuite réservée à la plateforme numérique M6+.

"Les invités seront des gens dans l'actu: évidemment pas mal de personnalités politiques, parce qu'on est en année pré-électorale et électorale, mais aussi de la culture, du sport", avait expliqué Anne-Sophie Lapix à l'AFP fin août.

"Ce qui est intéressant sur M6, c'est que c'est un public plus jeune (que celui des 20H00, NDLR), d'actifs. J'ai des enfants de 20 et 23 ans, ils ne regardaient pas forcément ce que je faisais auparavant et j'espère les intéresser", avait-elle souligné.

Sur RTL, elle a repris la tranche 18h-20H depuis le 25 août.