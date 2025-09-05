Pour ses débuts sur M6 dimanche, Anne-Sophie Lapix reçoit Kylian Mbappé

Le
05 Sep. 2025 à 05h25 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le footballeur Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse à la veille du match contre l'Ukraine pour les qualifications au Mondial-2026, le 4 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne

Le footballeur Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse à la veille du match contre l'Ukraine pour les qualifications au Mondial-2026, le 4 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne

AFP
FRANCK FIFE
Partager 2 minutes de lecture

Le footballeur superstar Kylian Mbappé sera le premier invité d'Anne-Sophie Lapix pour sa nouvelle émission hebdomadaire d'interviews sur M6, dimanche à 20h20, a annoncé la chaîne vendredi à l'AFP.

"Nous voulions une personnalité exceptionnelle, dont la parole est rare et qui rassemble les générations pour ce premier numéro du 20 20" (le nom de l'émission), a déclaré la journaliste dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Le nom de Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence à quelques mois de la Coupe du monde de foot que diffusera M6. Nous sommes extrêmement heureux qu'il ait accepté d'inaugurer l'émission", a-t-elle ajouté au sujet de l'attaquant star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France.

Les Bleus affrontent l'Ukraine vendredi soir puis l'Islande mardi 9 septembre pour les qualifications au Mondial-2026.

Anne-Sophie Lapix, 53 ans, a rejoint M6 et RTL, qui appartiennent au même groupe, après avoir été évincée de la présentation du JT de 20H00 de France 2, au terme de huit saisons.

Le "20 20" sur M6 sera une interview de 10 minutes enregistrée dans les conditions du direct et diffusée chaque dimanche à 20h20, après le journal. Une séquence supplémentaire sera ensuite réservée à la plateforme numérique M6+.

"Les invités seront des gens dans l'actu: évidemment pas mal de personnalités politiques, parce qu'on est en année pré-électorale et électorale, mais aussi de la culture, du sport", avait expliqué Anne-Sophie Lapix à l'AFP fin août.

"Ce qui est intéressant sur M6, c'est que c'est un public plus jeune (que celui des 20H00, NDLR), d'actifs. J'ai des enfants de 20 et 23 ans, ils ne regardaient pas forcément ce que je faisais auparavant et j'espère les intéresser", avait-elle souligné.

Sur RTL, elle a repris la tranche 18h-20H depuis le 25 août.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Anthropic va interdire aux entités sous contrôle en majorité chinois d'utiliser ses services d'intelligence artificielle (IA), a annoncé vendredi le géant technologique américain
Économie

IA: l'américain Anthropic interdit aux entités chinoises d'utiliser ses services

Le rachat d'UGC par Canal+ n'en est qu'à ses prémices mais fait déjà souffler un vent d'inquiétude dans le cinéma indépendant français, qui redoute une &quot;concentration&quot; des pouvoirs aux mains d'un seul acteur
Culture

Vent d'inquiétude dans le cinéma après le rachat annoncé d'UGC par Canal+

Les chiffres mensuels sur l'emploi aux Etats-Unis feront l'objet d'une attention particulière vendredi, le précédent rapport ayant été jugé &quot;bidonné&quot; en sa défaveur par le président Donald Trump qui a renvoyé la directrice du service statistiques
Économie

Aux Etats-Unis, des chiffres du chômage sous haute surveillance

48.85341, 2.34121

À la une

International

Ukraine: 26 pays prêts à "s'engager" pour des garanties de sécurité, rejetées par le Kremlin

International

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza

Environnement

Rhône et lac Léman: la France et la Suisse signent deux accords historiques sur la gestion des eaux

International

Allemagne: ce que l’on sait de la mort de 7 candidats de l’AFD

Sport

Stade Français, AS Monaco, Milan AC... Pourquoi les États africains multiplient les partenariats avec des clubs européens

Économie

Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

International

Liban: le gouvernement examine un plan de l'armée pour désarmer le Hezbollah

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"