Powell se montre ouvert à une baisse des taux, le dollar chute

Le billet vert plongeait de 1,03% face à l'euro en début de soirée vendredi.

Le dollar reculait franchement vendredi, après les propos du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, qui a laissé la porte ouverte à une politique monétaire plus accommodante aux Etats-Unis.

D'abord stable face à la monnaie unique dans la matinée, le billet vert plongeait de 1,03%, à 1,1728 dollar pour un euro vers 18H40 GMT, et lâchait 0,87% à la livre, à 1,3530 dollar.

En cause: lors de son discours à l'occasion du colloque annuel de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit nombre de banquiers centraux, "M. Powell a réussi un tour de force en convainquant le marché que nous allons assister à des baisses de taux à partir de septembre", commente auprès de l'AFP Christopher Vecchio, de Tastylive.

Une dégradation "rapide" du marché du travail américain n'est pas à exclure et pourrait "justifier d'ajuster la politique" monétaire, a relevé Jerome Powell.

Il a ajouté que la Fed se trouve dans une "situation délicate" car les nouveaux droits de douane mis en place par l'exécutif américain commencent dans le même temps à se répercuter sur les prix payés par les consommateurs au risque de raviver l'inflation.

Ces déclarations ont pris de court le marché, qui "s'attendait plutôt à un discours attentiste", souligne John Plassard, analyste chez Cité Gestion, interrogé par l'AFP.

Avec cette formule, le président de la Fed s'est clairement montré "dovish" - la façon dont sont désignés en anglais les banquiers centraux adeptes de taux plus bas, selon Ryan Sweet, d'Oxford Economics.

La banque centrale américaine laisse ses taux inchangés depuis le mois de décembre. Une majorité des acteurs du marché anticipe désormais une baisse dans une fourchette de 4,00% à 4,25% lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Bien que de nouvelles données sur l'emploi soient attendues en septembre, il est "très improbable qu'il change à nouveau son discours sur une statistique, parce qu'il a l'air assez clair", estime M. Plassard.

"En revanche, à plus long terme, les changements structurels de l'économie (américaine, ndlr) ont créé une incertitude quant au rythme de baisse des taux d'intérêt", observe Jeffrey Roach, de LPL Financial.

Face à la chute du dollar, accommodante, l'or -valeur refuge concurrente- bondissait pour sa part de 1,03%, à 3.373,14 dollars l'once.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

18H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1728 1,1606

EUR/JPY 172,19 172,20

EUR/CHF 0,9393 0,9386

EUR/GBP 0,8670 0,8653

USD/JPY 146,85 148,37

USD/CHF 0,8011 0,8087

GBP/USD 1,3530 1,3412