Pretoria a proposé d'acheter du gaz à Washington contre des exemptions de droits de douanes

Les président sud-africain Cyril Ramaphosa et américain Donald Trump lors de leur entretien à la Maison Blanche à Washington le 21 mai 2025

L'Afrique du Sud a proposé d'acheter du gaz à Washington en échange d'exemption de droits de douanes sur des quotas de véhicules, d'acier et d'aluminium exportés vers les Etats-Unis, a confirmé lundi à l'AFP le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

La rencontre de mercredi dernier à Washington entre ce dernier, qui préside actuellement le G20, et son homologue américain Donald Trump, marquée par la projection d'une vidéo censée prouver la prétendue "persécution" de fermiers blancs, visait à rebâtir la relation commerciale entre les deux pays après des mois d'attaques de la Maison Blanche.

Une ministre auprès de la présidence sud-africaine avait évoqué dimanche dans le journal local Sunday Times les "grandes lignes" d'un accord comprenant l'achat aux Etats-Unis de gaz naturel liquéfié (GNL) à hauteur de "900 millions à 1,2 milliard de dollars" par an pendant dix ans, l'équivalent de 75 à 100 pétajoules de GNL.

En échange, Pretoria souhaite obtenir pour ses exportations un "quota de 40.000 véhicules par an exonéré de droits de douane dans le secteur automobile" ainsi que "385.000 tonnes d'acier et de 132.000 tonnes d'aluminium" également exemptés de taxes douanières.

"Ces chiffres figurent dans la proposition d'accord commercial que l'Afrique du Sud a présentée à l'USTR (Bureau du commerce américain, NDLR) pour examen et poursuite des négociations", a expliqué lundi à l'AFP le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya.

La ministre auprès de la présidence mentionnait aussi dans la presse la "coopération dans des technologies cruciales, telles que la fracturation hydraulique" pour doper la production de gaz en Afrique du Sud.

Jusqu'aux récents droits de douanes mis en place par Donald Trump dans l'automobile et la sidérurgie, Pretoria exportait environ 25.000 voitures particulières vers les Etats-Unis qui étaient exemptés de taxes douanières en vertu de l'AGOA, un ensemble de conditions d'exportations préférentielles que Washington accordait à de nombreux pays d'Afrique.

Or l'AGOA, remis en cause par les taxes douanières déjà annoncées, arrive à échéance en septembre.

L'organisation patronale du secteur automobile en Afrique du Sud (Naamsa) estime à 86.000 le nombre d'emplois liés directement à l'AGOA dans l'automobile, et à 125.000 en incluant leurs sous-traitants.

Un "investissement dans les minerais importants" entre les deux pays était également évoqué sans plus de précision par la ministre auprès de la présidence.

L'Afrique du Sud possède au niveau mondial plus des trois quarts des réserves des métaux rares du groupe du platine, d'après l'US Geological Survey, les plus grandes réserve de manganèse (un tiers) et figure sur le podium pour le chrome.