Pris dans la tourmente douanière, le bitcoin au plus bas depuis l'élection de Trump

Sur des marchés financiers chahutés par les annonces douanières américaines, les investisseurs fuient le bitcoin, qui a retrouvé lundi ses niveaux précédant l'élection de Donald Trump, subissant comme les autres devises numériques sa réputation d'actif à risque particulièrement volatil.

"Bien que les cryptomonnaies aient initialement résisté" à l'annonce des droits de douane mercredi, "elles ont fini par reculer ce week-end, à l'instar des autres actifs risqués", remarque Simon Peters, analyste chez eToro.

Le bitcoin s'est écroulé lundi sous la barre des 75.000 dollars pour la première fois depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine début novembre 2024.

Lundi, vers 14H45 GMT, la plus capitalisée des cryptomonnaies plongeait de 6,66% par rapport à vendredi 21H00 GMT, à 78.521,38 dollars, après être brièvement tombé sous cette barre symbolique.

L'ether, la deuxième plus importante devise numérique, dévissait de 14,04% à 1.562,83 dollars. D'autres s'écroulaient de façon similaire, comme le dogecoin ou Solana.

L'offensive protectionniste de la Maison Blanche, sans équivalent depuis les années 1930, passe par un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations, et par des majorations ciblées sur certains pays.

"Le marché ne s'attendait manifestement pas à l'ampleur de la décision de la Maison Blanche", constate Dessislava Aubert, analyste chez Kaiko, interrogée par l'AFP.

Selon elle, un assouplissement de ces droits de douane "drastiques" ou "une plus grande clarté sur leur évolution future" seraient à même de faire rebondir les cryptoactifs.

Depuis son prix record de 109.241,11 dollars le 20 janvier, quelques heures avant l'investiture du président américain, qui promettait un second mandat pro-crypto, le bitcoin a perdu plus d'un quart de sa valeur.

Le secteur, qui avait initialement bénéficié de la perspective d'un environnement plus favorable aux cryptomonnaies, s'est finalement montré déçu.

Le milliardaire a pourtant poussé à la tête du gendarme des marchés financiers américains, la SEC, Paul Atkins, un partisan des cryptomonnaies, qui remplacera Gary Gensler, tenant d'une approche plus répressive.

Mais la cryptosphère regrette que la "réserve stratégique" en bitcoins, que le républicain a acté en mars, soit uniquement alimentée par des saisies de la justice américaine, sans qu'une politique d'achats publics ne soit prévue dans l'immédiat.

Plus généralement, la chute des cryptomonnaies "reflète les incertitudes économiques générales et la prudence des investisseurs", le bitcoin ayant connu son "premier trimestre le plus faible depuis dix ans", indique Naeem Aslam, analyste de Zaye Capital.