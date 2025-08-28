Prix Bayeux 2025: retour en Syrie, Gaza et l'Ukraine toujours en lumière

Patrick Gomont, maire de Bayeux, lors du Prix Bayeux des correspondants de guerre, le 7 octobre 2021 dans le Calvados

La 32e édition du Prix Bayeux des correspondants de guerre se tiendra du 6 au 12 octobre 2025 avec un focus sur la transition syrienne, sans oublier Gaza, l'Ukraine ou le Soudan.

"On n'a jamais été dans un contexte aussi terrible avec des conflits qui s'enlisent, très meurtriers", a déploré Patrick Gomont, maire de Bayeux. "Je pense notamment à ce qui se passe dans la bande de Gaza avec des journalistes pris pour cible, c'est très dur".

Après Clarissa Ward en 2024, cette édition sera présidée pour la deuxième année de suite par un Américain, Jon Lee Anderson, 68 ans, reporter de guerre du New Yorker et auteur du best seller "Che Guevara".

Parmi les huit expositions photos de la semaine bayeusaine, deux documenteront la transition politique en Syrie: "Nos chemins vers Damas", une collection du retour d'exil de ses compatriotes par Abdulmonam Eassa, et "Syrie, année 0" par Edouard Elias, otage durant un an du groupe jihadiste l'Etat islamique (EI) en Syrie en 2013.

L'enquête "Gaza Project" du collectif Forbidden Stories mettra en lumière le ciblage des reporters palestiniens et de leurs infrastructures à Gaza par l'armée israélienne - ce que cette dernière dément - ainsi que les arrestations et les menaces subies par les journalistes en Cisjordanie.

Le film "Inside Gaza" sur l'horreur du conflit dans la bande de Gaza vécue de l'intérieur par les journalistes de l'AFP, ainsi que leur vie après la sortie du territoire, sera projeté le 9 octobre.

C'est ce jour-là que sera dévoilée la stèle 2024-2025 en hommage aux journalistes tués dans l'exercice de leur fonction, avec 73 noms inscrits dans le marbre blanc.

La jeune photographe ukrainienne Julia Kochetova exposera pour la première fois en France un travail original intitulé "War is personal" qui mêlera photographie documentaire, poésie, musique électronique et croquis.

L'Afrique n'est pas oubliée du Prix Bayeux, qui présentera le récit de "la bascule" de Goma au nord Kivu et un autre sur les migrations dans le golfe d'Aden.

Côté documentaires, la part belle est faite à l'Ukraine avec trois films: sur les chemins de fer avec "Des trains dans la guerre", sur les tranchées avec "à 2.000 mètres d'Andriivka" par Mstyslav Chernov, Oscar du meilleur film documentaire en 2024 pour son travail dans Mariupol assiégée, et sur les disparus du conflit avec "Les fantômes de l'Ukraine".

La soirée de remise des prix Bayeux des correspondants de guerre en photo, presse écrite, télévision et radio, sélectionnés parmi plus de 400 candidats, aura lieu dans la soirée du 11 octobre.